Парламентская оппозиция попросила Путина отменить «муниципальный фильтр»

Публикации за 07.04.17

Лидеры КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов направили обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой политическое решение об отмене «муниципального фильтра» на губернаторских выборах и инициировать соответствующие изменения в законодательстве. Как отметили в пресс-службе «эсеров», обращение к главе государства стало итогом совместной работы парламентской оппозиции.

Авторы письма к президенту отмечают, что практика применения «муниципального фильтра» с 2012 года выявила ряд его значимых недостатков. Этот механизм стал средством использования административного ресурса и подавления политической конкуренции на выборах глав регионов.

«Муниципальный фильтр» стал механизмом устранения реальных конкурентов «партии власти», – прокомментировал содержание письма Сергей Миронов. – Удобных для себя конкурентов, а по сути спарринг-партнеров, «Единая Россия» часто просто назначает, обеспечивая их подписями своих муниципальных депутатов».

Снижение конкуренции на выборах ведет к снижению качества подбора руководящих кадров в стране и росту коррупции, говорится в обращении.

«Мы убеждены, что российская избирательная система достаточно стабильна и готова к таким изменениям», – отмечают в обращении к Путину Миронов, Зюганов и Жириновский.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.04.17

В смоленской больнице тело умершей пациентки сутки пролежало перед кабинетом врача. / Мусор замучил: дачники из подмосковного Дмитровского района вышли на протест из-за свалки. / В Клину вооруженного ножом пациента психбольницы задерживали со стрельбой. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»