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Публикации за 07.04.17

Парламентская оппозиция попросила Путина отменить «муниципальный фильтр»

Парламентская оппозиция попросила Путина отменить «муниципальный фильтр»

Лидеры КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов направили обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой политическое решение об отмене «муниципального фильтра» на губернаторских выборах и инициировать соответствующие изменения в законодательстве. Как отметили в пресс-службе «эсеров», обращение к главе государства стало итогом совместной работы парламентской оппозиции.

Авторы письма к президенту отмечают, что практика применения «муниципального фильтра» с 2012 года выявила ряд его значимых недостатков. Этот механизм стал средством использования административного ресурса и подавления политической конкуренции на выборах глав регионов.

«Муниципальный фильтр» стал механизмом устранения реальных конкурентов «партии власти», – прокомментировал содержание письма Сергей Миронов. – Удобных для себя конкурентов, а по сути спарринг-партнеров, «Единая Россия» часто просто назначает, обеспечивая их подписями своих муниципальных депутатов».

Снижение конкуренции на выборах ведет к снижению качества подбора руководящих кадров в стране и росту коррупции, говорится в обращении.

«Мы убеждены, что российская избирательная система достаточно стабильна и готова к таким изменениям», – отмечают в обращении к Путину Миронов, Зюганов и Жириновский.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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