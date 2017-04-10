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Публикации за 10.04.17

В Южной Осетии новый президент

В Южной Осетии новый президент

Спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов победил на завершившихся накануне выборах президента республики. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Белла Плиева, после предварительного подсчета голосов его поддержали 57,98% избирателей.

Действующий глава Южной Осетии Леонид Тибилов набрал порядка 30% голосов при явке в 81%.

По оценке наблюдателей из России, выборы президента Южной Осетии прошли в спокойной обстановке. Как сообщил глава делегации Госдумы Николай Говорин, международные наблюдатели от Госдумы пришли к общему заключению, что при организации и проведении выборов и референдума было обеспечено свободное голосование избирателей и без какого-либо значимого давления на их волеизъявление.

Инаугурация избранного президента согласно Конституции должна пройти через 10 дней после обнародования результатов выборов в СМИ.

«В течение пяти дней мы должны окончательно подвести итоги и опубликовать в СМИ, после чего будет назначена дата инаугурации. По закону инаугурация назначается через 10 дней после опубликования итогов. Возможно, в цифрах ничего не поменяется, но мы должны подвести четко все итоги», – сказала Плиева в комментарии «Интерфаксу».

Глава республиканского ЦИК также сообщила, что 78% избирателей Южной Осетии поддержали введение равнозначного наименования страны «государство Алания», против этого высказались 20%.

Бибилов в ходе кампании заявлял, что продолжит курс на сближение с Россией и вхождения республики в состав РФ. По оценкам наблюдателей, кардинальных изменений в отношениях Москвы и Цхинвала ожидать не следует. Россия продолжит оказывать республике всестороннюю помощь, однако повторение «крымского сценария» вряд ли возможно.

Цхинвал, Анастасия Смирнова

Цхинвал. Другие новости 10.04.17

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