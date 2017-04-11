Россия расколола «Большую семерку»: новые санкции против Москвы не нашли поддержки

Публикации за 11.04.17

Введение новых санкций против России со стороны всех государств «Большой семерки» (G7) наталкивается на трудности. Как заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, сегодня руководители министерств иностранных дел стран G7 на встрече в Италии не смогли прийти к единому мнению по этой теме, передает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

По информации британской газеты Independent, союзники из ЕС и Канады подчеркнули необходимость соблюдения надлежащей правовой процедуры, прежде чем перейти к какой-либо новой программе санкций. Daily Mail отмечает, что вопрос о санкциях заблокирована Германия. Но «Группа семи» согласилась с тем, что урегулирование сирийского кризиса невозможно, пока президент Башар Асад остается у власти.

Примечательно, что в обсуждении сирийской проблемы помимо государств «Большой Семерки», в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, принимали также участие министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Катара.

Ранее за введение новых санкций против России выступили представители США и министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, который подготовил специальный документ по этому поводу в связи с химической атакой в провинции Идлиб, где жертвами распыления газа, предположительно зарина, стали более 80 человек, в том числе дети.

США и страны ЕС возложили ответственность за случившееся на подконтрольные Асаду силы и российских военных, которые поддерживают сирийскую правительственную армию.

В Москве и Дамаске отвергли все обвинения. Российские власти настаивают, что все химоружие, находившееся в Сирии, было ранее уничтожено под контролем международных наблюдателей. Официальные лица предположили, что сирийская авиация могла нанести удар по складу, где находилось химоружие повстанцев.

Между тем американская авиация в качестве «ответа на химическую атаку» нанесла ракетные удары по военной базе сирийских сил, уничтожив часть правительственной авиации. Западные страны и Турция поприветствовали этот удар.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 11.04.17

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