Педофил в темных очках в Дзержинском оказался скучающим бомжом

Мужчина в темных очках, который приставал к школьникам в подмосковном Дзержинском, как выяснилось, не имел никакого злого умысла, передает «Лайф».
Сотрудники полиции установили, что 36-летний уроженец Костромской области приехал в столичный регион на заработки. Найти работу у мужчины не вышло. Сейчас он ведет бродяжнический образ жизни, а выживает лишь попрошайничеством. К подросткам он приставал по причине отсутствия денег и нехватки общения.
Следователи провели тщательную проверку, в том числе на предмет возможной причастности к преступлениям, однако подтверждения этой информации так и не нашли.
Москва, Алексей Васильев
Москва. Другие новости 12.04.17
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