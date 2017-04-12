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Публикации за 12.04.17

Педофил в темных очках в Дзержинском оказался скучающим бомжом

Педофил в темных очках в Дзержинском оказался скучающим бомжом

Мужчина в темных очках, который приставал к школьникам в подмосковном Дзержинском, как выяснилось, не имел никакого злого умысла, передает .

Сотрудники полиции установили, что 36-летний уроженец Костромской области приехал в столичный регион на заработки. Найти работу у мужчины не вышло. Сейчас он ведет бродяжнический образ жизни, а выживает лишь попрошайничеством. К подросткам он приставал по причине отсутствия денег и нехватки общения.

Следователи провели тщательную проверку, в том числе на предмет возможной причастности к преступлениям, однако подтверждения этой информации так и не нашли.

Москва, Алексей Васильев

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