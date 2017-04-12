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Публикации за 12.04.17

Педофил в подмосковном Дзержинском охотится на детей возле школ

Педофил в подмосковном Дзержинском охотится на детей возле школ

Сотрудники подмосковной полиции организовали проверку информации о педофиле, который в Дзержинском караулит детей возле школы. Один из таких эпизодов произошел в минувшие выходные в районе улицы Ленина, передает .

Школьник вышел из здания музыкальной школы и ждал у входа своих родителей. В этот момент к нему подошел мужчина и принялся настойчиво предлагать его подвезти. Испуганный ребенок забежал назад в школу, но мужчина бросился следом за ним. Преследовать школьника злоумышленник отказался лишь после того как заметил вахтера.

Сообщается, что этот инцидент был зафиксирован камерами наблюдения на крыльце образовательного учреждения. Кроме того, ребенок рассказал обо всем преподавателям.

Как оказалось, похожий по описанию мужчина не впервые появляется возле школ. Родители несостоявшейся жертвы преступника написали заявление в полицию, сотрудники которой начали розыск мужчины. Предполагаемому преступнику 40-45 лет. Он в темных очках, крупного телосложения, славянской внешности.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 12.04.17

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