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Публикации за 25.04.17

Собрание акционеров «ТоАЗа» могут сорвать обысками

Собрание акционеров «ТоАЗа» могут сорвать обысками

Общее собрание акционеров одного из ведущих мировых производителей аммиака – ОАО «Тольяттиазот» намечено на конец этой недели. Однако, по всей видимости, к нему готовятся не только юридические службы предприятия, но и лица, имеющие к химзаводу весьма опосредованное отношение.

В распоряжении редакции появилась инсайдерская информация о том, что следственные мероприятия, прошедшие на заводе в начале месяца, связаны как раз с желанием силовиков получить доступ к материалам собрания.

Напомним, 4 и 5 апреля на территории «ТоАЗа» прошли масштабные обыски, в которых участвовали около 70 сотрудников СКР, ОМОНа и УБОП. Силовики искали следы аварии, якобы случившейся на предприятии еще в январе 2016 года. Поведение правоохранителей вдвойне странно, учитывая официальные заявления менеджмента завода, сообщившего, что в тот период никаких аварий на заводе не происходило.

За последнее время силовые ведомства уже не первый раз появляются на комбинате с проверками. Так, четырьмя месяцами ранее, 14 декабря 2016 года, сотрудники УЭБиПК Тольятти прибыли на завод в рамках проверки сведений о наличии в действиях сотрудников ООО «МСА Строй», арендующего здание на территории «Тольяттиазота», противоправной экономической деятельности. Неожиданно во время осмотра силовики обнаружили оружейный схрон и подозрительную литературу «экстремистского содержания» в помещении арендатора. Правда, СМИ обратили внимание, что «проверяющие» как будто знали, где и что искать.

Почему же правоохранители оказывают столь пристальное внимание тольяттинскому комбинату? Последнее появление на заводе силовиков пришлось на тот же период, когда в крупных городах России произошли трагедии террористического характера – взрывы в метро Санкт-Петербурга и у школы в Ростове-на-Дону. Вместо концентрации на первоочередных задачах по обеспечению безопасности граждан и противодействию террористической угрозе представители региональных ведомств отправились на поиски следов неустановленной экологической аварии на территории одного из лидеров российского химпрома.

В такой ситуации, скорее всего, их интерес каким-то образом может быть связан с затяжным корпоративным конфликтом внутри «ТоАЗа». В этом ключе вполне объясним визит силовиков 4 и 5 апреля с целью «закошмарить» сотрудников завода и его акционеров – это может привести к отсутствию кворума на предстоящем собрании, как это уже было ранее, в первую очередь, из-за опасений акционеров за свою безопасность.

, годовое общее собрание акционеров ТоАЗа по итогам 2014 года переносилось несколько раз как раз из-за отсутствия кворума. Однако если раньше подобные ситуации в администрации завода связывали с действиями бывшего сотрудника завода Евгения Седыкина, неоднократно пытавшегося перехватить управление предприятием, то сейчас он находится под судом и вредить работе «ТоАЗа» ему крайне проблематично – на днях Красноглинский районный суд отказался выпускать Седыкина из-под домашнего ареста, несмотря на то, что он предлагал полумиллионный залог.

В этих обстоятельства, похоже, в корпоративном конфликте вокруг завода появились новые игроки. По данным местной , очередную спецоперацию на заводе мог организовать оперуполномоченный тольяттинского ОЭБиПК Юрий Конаныхин, который стоит за расследованием «экологических преступлений». Причем, по неокторым сведениям, его упорство в поиске аварии, которой не было, повлекло взыскание и предупреждение о неполном служебном соответствии. Между тем, есть опасения, что собрание акционеров 29 апреля полицейский может явиться с силовой поддержкой. Можно предположить, что такое упорство сулит серьезные дивиденды.

Тольятти, Екатерина Попова

Тольятти. Другие новости 25.04.17

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