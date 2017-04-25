Собрание акционеров «ТоАЗа» могут сорвать обысками

Публикации за 25.04.17

Общее собрание акционеров одного из ведущих мировых производителей аммиака – ОАО «Тольяттиазот» намечено на конец этой недели. Однако, по всей видимости, к нему готовятся не только юридические службы предприятия, но и лица, имеющие к химзаводу весьма опосредованное отношение.

В распоряжении редакции появилась инсайдерская информация о том, что следственные мероприятия, прошедшие на заводе в начале месяца, связаны как раз с желанием силовиков получить доступ к материалам собрания.

Напомним, 4 и 5 апреля на территории «ТоАЗа» прошли масштабные обыски, в которых участвовали около 70 сотрудников СКР, ОМОНа и УБОП. Силовики искали следы аварии, якобы случившейся на предприятии еще в январе 2016 года. Поведение правоохранителей вдвойне странно, учитывая официальные заявления менеджмента завода, сообщившего, что в тот период никаких аварий на заводе не происходило.

За последнее время силовые ведомства уже не первый раз появляются на комбинате с проверками. Так, четырьмя месяцами ранее, 14 декабря 2016 года, сотрудники УЭБиПК Тольятти прибыли на завод в рамках проверки сведений о наличии в действиях сотрудников ООО «МСА Строй», арендующего здание на территории «Тольяттиазота», противоправной экономической деятельности. Неожиданно во время осмотра силовики обнаружили оружейный схрон и подозрительную литературу «экстремистского содержания» в помещении арендатора. Правда, местные СМИ обратили внимание, что «проверяющие» как будто знали, где и что искать.

Почему же правоохранители оказывают столь пристальное внимание тольяттинскому комбинату? Последнее появление на заводе силовиков пришлось на тот же период, когда в крупных городах России произошли трагедии террористического характера – взрывы в метро Санкт-Петербурга и у школы в Ростове-на-Дону. Вместо концентрации на первоочередных задачах по обеспечению безопасности граждан и противодействию террористической угрозе представители региональных ведомств отправились на поиски следов неустановленной экологической аварии на территории одного из лидеров российского химпрома.

В такой ситуации, скорее всего, их интерес каким-то образом может быть связан с затяжным корпоративным конфликтом внутри «ТоАЗа». В этом ключе вполне объясним визит силовиков 4 и 5 апреля с целью «закошмарить» сотрудников завода и его акционеров – это может привести к отсутствию кворума на предстоящем собрании, как это уже было ранее, в первую очередь, из-за опасений акционеров за свою безопасность.

Напомним, годовое общее собрание акционеров ТоАЗа по итогам 2014 года переносилось несколько раз как раз из-за отсутствия кворума. Однако если раньше подобные ситуации в администрации завода связывали с действиями бывшего сотрудника завода Евгения Седыкина, неоднократно пытавшегося перехватить управление предприятием, то сейчас он находится под судом и вредить работе «ТоАЗа» ему крайне проблематично – на днях Красноглинский районный суд отказался выпускать Седыкина из-под домашнего ареста, несмотря на то, что он предлагал полумиллионный залог.

В этих обстоятельства, похоже, в корпоративном конфликте вокруг завода появились новые игроки. По данным местной прессы, очередную спецоперацию на заводе мог организовать оперуполномоченный тольяттинского ОЭБиПК Юрий Конаныхин, который стоит за расследованием «экологических преступлений». Причем, по неокторым сведениям, его упорство в поиске аварии, которой не было, повлекло взыскание и предупреждение о неполном служебном соответствии. Между тем, есть опасения, что собрание акционеров 29 апреля полицейский может явиться с силовой поддержкой. Можно предположить, что такое упорство сулит серьезные дивиденды.

Тольятти, Екатерина Попова

Тольятти. Другие новости 25.04.17

В Подмосковье начался сезон падения детей из окон: разбился 2-летний ребенок. / В Подмосковье выявлен новый очаг птичьего гриппа. / «Мера избыточна»: Минфин выступил против введения налога с продаж. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»