Рейтинг Медведева обвалился: Россия готова к его отставке / В Кремле объяснили обвал доверия сложной работой премьера

Публикации за 26.04.17

Около половины граждан России в той или иной степени поддерживают отставку главы правительства Дмитрия Медведева. Об этом свидетельствуют результаты апрельского опроса общественного мнения, который провел «Левада-центр».

По данным социологов, «определенно за» отставку Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» – 27%. При этом доверие к премьеру падает с мая прошлого года, когда 14% «полностью доверяли» главе правительства. В декабре рейтинг Медведева опустился до 9%, и уже до 3% в апреле нынешнего года, пишет РБК.

Вместе с тем количество «в основном доверявших» респондентов за это же время снизилось с 39 до 30%. Число «в основном не доверяющих» премьеру опрошенных повысилось с 30% в мае прошлого года до 33% в апреле этого года. Выросло и число респондентов, «совершенно не доверяющих» главе правительства – с 14 до 19% соответственно.

Стоит отметить, что уже в марте общее число тех, кто не одобряет деятельность премьера, увеличилось на 10% и достигло 57%.

Социологи связывают это с активными информационными атаками на премьера, а также с тем, что респонденты приписывают Медведеву «плачевные» результаты внутренней политики, что, впрочем, очень близко к реальности.

Комментируя изданию данные опроса, политолог Константин Калачев отметил, что в исследовании заметны признаки «формирующего опроса», поскольку вопросы выстроены именно так, как надо для получения наихудшего результата, но в любом случае «цифры тревожные». «Ключевым является вопрос об отставке. Похоже, что атаки на Медведева достигли своей цели», – сказал эксперт.

В Кремле пообещали обратить внимание на исследование «Левада-центра». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что данные соцопросов отличаются определенной волатильностью, поэтому снижение уровня доверия к премьер-министру на 10% за месяц, требует анализа.

«Социология опубликована недавно. Наверно, нам потребуется время, чтобы проанализировать эти данные. Мы всегда внимательно относимся к социологии, но с известными допусками», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

При этом пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что «работа правительства сложна». «Правительство несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением, и конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место. Это вполне допустимо», – отметил Песков.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 26.04.17

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