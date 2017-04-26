У Медведева назвали падение рейтинга премьера «политическим заказом»

Публикации за 26.04.17

Пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова назвала опрос «Левада-центра», согласно которому почти половина жителей РФ готовы поддержать отставку Дмитрия Медведева, «политическим заказом». По ее словам, премьер не придает особого значения подобной социологии.

«Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных «Левада-центром» по вполне определенному политическому заказу», – сказала Тимакова, слова которой цитирует РИА «Новости».

Ранее РБК опубликовал итоги апрельского опроса «Левада-центра», в котором «определенно за» отставку Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» – 27%. Таким образом почти 45% граждан в той или иной степени поддерживают отставку председателя правительства РФ.

Рейтинг Медведева резко обвалился в марте. Согласно данным «Левада-центра», 57% респондентов не одобряют деятельность Медведева на посту главы правительства.

Комментируя результаты этого опроса, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что итоги исследования необходимо проанализировать. Представитель Кремля связал падение рейтинга Медведева со сложной работой кабинета министров.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 26.04.17

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