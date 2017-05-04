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Публикации за 04.05.17

Родители похищенной в Люберцах девочки обратились за помощью к экстрасенсу

Родители похищенной в Люберцах девочки обратились за помощью к экстрасенсу

Родители пропавшей в подмосковных Люберцах 15-летней школьницы решили обратиться за помощью к сибирскому экстрасенсу. По его данным, девочка ушла с похитителями осознанно, она жива и находится в неком подмосковном поселке.

«Мы через свою знакомую вышли на сильного экстрасенса из Сибири, который по переданной ему фотографии дочери сказал, что она жива, ее держат где-то в Подмосковье, в районе Ярославского шоссе в небольшом поселке, в котором всего 8-9 домов. Рядом с ней якобы двое вооруженных мужчин и женщина. Ее кормят, обращаются с ней хорошо», – сообщил отец пропавшей девочки, слова которого приводит РИАМО.

Как считает экстрасенс, девочка ушла с похитителями осознанно.

Как ранее «Новый день», 15-летняя школьница из Люберец пропала 12 апреля. В этот день около половины девятого утра она вышла из дома в школу, но так и не вернулась.

Позже стало известно, что ученица 7-го класса местной школы №9, как показали камеры наружного наблюдения на станции метро «Выхино» последний раз была замечена в обществе неизвестной женщины.

Спустя какое-то время родителям пропавшей девочки позвонила неизвестная, которая заявила, что готова вернуть их дочь за денежное вознаграждение в размере $150 тысяч.

Москва, Алексей Васильев

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