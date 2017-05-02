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Публикации за 02.05.17

В подмосковных Люберцах похищена 15-летняя девочка: преступники требуют выкуп
Пропавшая девочка. Фото СКР

В подмосковных Люберцах похищена 15-летняя девочка: преступники требуют выкуп

В подмосковных Люберцах похищена 15-летняя школьница, за которую преступники требуют выкуп под угрозой применения насилия. Как сообщил региональный главы Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 и п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ.

По данным ведомства, девочка пропала 12 апреля: утром она ушли из дома на улице Космонавтов, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Вечером 22 апреля неустановленные лица выдвинули в адрес родителей потерпевшей требование о передаче им денежных средств под угрозой применения насилия в адрес дочери.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения потерпевшей и лиц, причастных к ее безвестному отсутствию.

ГСУ СК России по Московской области обращается ко всем с просьбой внимательно просмотреть на фото потерпевшей. Всем, кто обладает информацией о местонахождении несовершеннолетней, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам Дежурной части МУ МВД России «Люберецкое» 8-495-554-63-05, Дежурной части ГСУ СК России по Московской области 8 (499) 184-05-61 и 8 (965) 277-53-46.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.05.17

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