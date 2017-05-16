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Публикации за 16.05.17

Минздрав РФ успокаивает: дефицита импортных лекарств не ожидается

Минздрав РФ успокаивает: дефицита импортных лекарств не ожидается

Министерство здравоохранения РФ выступило с официальным опровержением информации о предстоящем дефиците и подорожании импортных лекарств в России в связи с новыми правилами маркировки препаратов. «Опасения относительно того, что «зарубежные коллеги могут не успеть перестроиться на новые правила», не обоснованы», – говорится в официальном сообщении Минздрава РФ.

В ведомстве Вероники Скорцовой подчеркнули, что стандарты национальной системы маркировки лекарств в России не отличаются от европейских: в ходе реализации пилотного проекта используются именно международные стандарты.

Как отметил Минздрав РФ, утверждение о том, что « маркировки отличаются тем, что в российской – есть информация о цене препарата и ТН ВЭД» также не соответствует действительности.

Как сообщал «Новый День», Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) спрогнозировала возникновение перебоев с поставками импортных медикаментов в Россию в связи с введением в РФ новой системы маркировки лекарств.

В АЕБ высказали опасения, что новая система приведет к перебоям поставок импортных препаратов. С 2019 года все субъекты рынка должны будут подключиться к информационной системе, оператором которой является ФНС.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.17

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