Минздрав РФ успокаивает: дефицита импортных лекарств не ожидается

Публикации за 16.05.17

Министерство здравоохранения РФ выступило с официальным опровержением информации о предстоящем дефиците и подорожании импортных лекарств в России в связи с новыми правилами маркировки препаратов. «Опасения относительно того, что «зарубежные коллеги могут не успеть перестроиться на новые правила», не обоснованы», – говорится в официальном сообщении Минздрава РФ.

В ведомстве Вероники Скорцовой подчеркнули, что стандарты национальной системы маркировки лекарств в России не отличаются от европейских: в ходе реализации пилотного проекта используются именно международные стандарты.

Как отметил Минздрав РФ, утверждение о том, что « маркировки отличаются тем, что в российской – есть информация о цене препарата и ТН ВЭД» также не соответствует действительности.

Как сообщал «Новый День», Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) спрогнозировала возникновение перебоев с поставками импортных медикаментов в Россию в связи с введением в РФ новой системы маркировки лекарств.

В АЕБ высказали опасения, что новая система приведет к перебоям поставок импортных препаратов. С 2019 года все субъекты рынка должны будут подключиться к информационной системе, оператором которой является ФНС.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.05.17

СКР организовал проверку звенигородского интерната, где была избита женщина. / Налоговый маневр грозит ростом бедности в России. Инфляция ускорится, реальные доходы населения продолжат падать. / Медведев пообещал повысить МРОТ до прожиточного минимума за два года. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»