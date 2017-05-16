Эксперты предрекли подорожание импортных лекарств в России / Эти препараты занимают 72,7% рынка в денежном выражении

Публикации за 16.05.17

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) спрогнозировала возникновение перебоев с поставками импортных медикаментов в Россию. Это объясняется введением в РФ новой системы маркировки лекарств.

В АЕБ высказали опасения, что новая система приведет к перебоям поставок импортных препаратов. С 2019 года все субъекты рынка должны будут подключиться к информационной системе, оператором которой является ФНС. На каждом этапе перехода медикаментов, начиная с момента отгрузки лекарств, в системе будет фиксироваться информация о цене.

Весь свод данных будет закреплен за идентификационным номером, который появится на каждой упаковке лекарств в стране. По идее, рынок должен стать прозрачным, ведь сейчас компании на фармрынке предоставляют бухгалтерскую отчетность, которая фиксирует выручку, прибыль и другие показатели, но не себестоимость препаратов и наценки на них. Пилотный проект уже функционирует в шести регионах.

По словам представителя АЕБ Ивана Глушкова, чтобы соответствовать новым российским стандартам, производителям придется внести серьезные изменения и понести немалые затраты на переоборудование. Как пишут «Известия», по предварительным подсчетам, одному заводу потребуется несколько миллионов долларов. Больше всего опасений вызывают зарубежные производители, занимающиеся небольшими поставками в Россию. Глушков считает, что инвестиции на обновление системы не окупятся никогда.

«По сути, для них это является запретительным барьером для торговли в России», – считает Глушков. По данным DSM Group, в России в 2016 году через аптечную сеть было реализовано 4,1 млрд упаковок лекарств на сумму 611 млрд рублей в ценах закупки аптек. Из них на долю импортных препаратов пришлось 72,7% в денежном выражении и 42,6% в натуральном эквиваленте.

АЕБ предлагает сдвинуть сроки перехода на новую систему маркировки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.05.17

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