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Здоровье

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Публикации за 31.01.17

Цены на лекарства могут взлететь на 20% из-за новой маркировки

Цены на лекарства могут взлететь на 20% из-за новой маркировки

Обязательная маркировка лекарственных препаратов QR-кодами, эксперимент по внедрению которой накануне , может привести к увеличению цен. С таким прогнозом выступила Российская ассоциация аптечных сетей (РААС). Максимальный рост стоимости медпрепаратов может составить 20%, говорится в исследовании РААС, в котором рассчитывались предварительные затраты производителя на внедрение «лекарственного ЕГАИС», направленного на борьбу с поддельными препаратами. Об этом сообщает газета со ссылкой на исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьеву. Впрочем, не все эксперты согласились с такой оценкой.

По словам Игнатьевой, предварительный расчет затрат, проведенный на площадке локального производителя, показал, что «цены на лекарства вырастут от 10-12% плюс затраты по всей товаропроводящей цепи, что вызовет рост цен в целом на 15-20%». Представитель РААС отметила, что технология нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя дополнительных затрат на новое оборудование. К примеру, оптовому и розничному звеньям понадобится как минимум прибор для считывания QR-кода, а всей товаропроводящей цепи потребуется дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение. По мнению производителей, все это может привести к существенным затратам, что повлияет на стоимость медпрепаратов.

По данным Росздрава, эксперимент по маркировке лекарств начнется 1 февраля. Пилотный проект стартует в шести регионах: Москве и области, Петербурге, Нижегородской, Новгородской и Белгородской областях. На начальном этапе эксперимента маркировка затронет свыше 60 наименований медпрепаратов, в том числе 10 наименований препаратов для высокозатратного лечения и более 30 препаратов из перечня ЖНВП.

По информации Минпромторга, эксперимент продлится до конца года, а с 1 января 2018 года маркировка QR-кодами должна стать обязательной.

Ранее глава министерства Денис Мантуров уверял, что маркировка лекарств QR-кодами не отразится на цене препаратов. «Стоимость нанесения QR-кода будет равна на каждой упаковке порядка от 0,4 до 1 рубля», – говорил глава Минпромторга.

С его оценкой согласен президент национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков. По мнению эксперта, стоимость лекарств в России «никак не может увеличиться на 20%».

«Представители фармацевтического сообщества преувеличивают. 20% – это большая величина, – заявил Зуйков в комментарии изданию. – Цена может подняться до 2%, никак не больше». Он указал, что никаких сложностей в нанесении QR-кода нет: «Это не так затратно».

Эксперт в области продаж и фармацевтики «Фора-Фарм» Наталия Круглова полагает, что цена медпрепарата не может значительно повыситься по двум причинам: конкуренция и покупательная способность будут сдерживать рост стоимости лекарственных средств.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 31.01.17

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