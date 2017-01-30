Медведев дал старт эксперименту с «лекарственным ЕГАИС» / Данные фармреестра будут платными, плата – Ротенбергам, как и деньги за «Платон»

Публикации за 30.01.17

Премьер-министр Дмитрий Медведев запустил эксперимент по внедрению «лекарственного ЕГАИС» – системе маркировки всех выпускаемых лекарств. Данные производителей и участников рынка будут аккумулироваться в «Национальном фармреестре», разрабатываемом компанией главы СМП Банка Артемом Оболенским. Основными акционерами данного банка являются Аркадий и Борис Ротенберги. Они же, считается, стоят и за созданием системы взимания платы с большегрузов «Платон». Для государства стоимость внедрения спецмаркировки лекарств составит около 14 миллиардов рублей.

Система предназначена для того чтобы госорганы могли отследить путь препаратов от производителя к потребителю, а покупатели получили возможность отличить подделки и контрафакт от оригинальных лекарств. Маркировка лекарств является частью реализации концепции, которую специалисты Росздравнадзора разработали еще в 2015 году по поручению президента РФ.

«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем», – объявил сегодня премьер-министр на совещании с вице-премьерами.

Изначально предлагалось помечать упаковки лекарств RFID-метками, как те, что с прошлого года используются для меховых изделий. Однако представители Ассоциации российских фармпроизводителей проинформировали правительство, что стоимость RFID-меток достаточно высока и может оказаться неприятно ощутимой для кошелька покупателей. Фармацевты предложили внедрять для маркировки двухмерные штриховые коды типа DataMatrix, в этом их поддержала и рабочая группа Росздравнадзора. Считать такой код потребитель сможет с помощью обычного смартфона. Выбор QR-кодов позволил сегодня вице-премьеру Дворковичу объявить, что нововведение не отразится на конечной стоимости лекарств.

Между тем только на пилотный проект Минздрав потратит 275 миллионов рублей. Всего на введение QR-меток для лекарств министерство запросило из бюджета 14,22 миллиарда рублей.

По данным вице-премьера Аркадия Дворковича, эксперимент затронет около ста тысяч медучреждений, 250 тысяч аптек и около тысячи производителей. В год в стране выпускается около шести миллиардов упаковок лекарств.

Все траты лягут на производителей, дистрибьютеров и аптеки, уверены участники рынка. Один аптечный сканер обойдется фармточке в 12-15 тысяч рублей, промышленный сканер для производителя будет стоить уже миллионы рублей. Если сама маркировка не повлияет на цену лекарств, как отмечают в правительстве, то все прочие меры по внедрению и использованию системы могут повысить стоимость препаратов минимум на 3%. Больше того, на стоимость лекарств может повлиять и желание некоторых ключевых участников эксперимента сделать платным доступ к фармацевтическим базам данных.

Учредителем АО «Национальный фармацевтический реестр» (НФР), который объединит все госреестры медикаментов (Государственного реестра лекарственных средств, реестра Федерального института промышленной собственности, реестра Росздравнадзора и др.) и дополнит их информацией о движении препаратов от производителя к потребителю, выступает компания «Платформа», которой руководит глава совета директоров СМП Банка Артем Оболенский. Основными акционерами СМП Банка являются братья Аркадий и Борис Ротенберги. Эта же семья стоит за введением системы взимания платы с большегрузов «Платон», которая принадлежит сыну Аркадия Ротенберга, Игорю. Впрочем, гендиректор НФР Николай Дуксин настаивает, что реестр – личный проект Оболенского, отмечает РБК.

Представители «Национального фармреестра» уже заявляли, что доступ к его данным будет платным. Окончательное решение об этом еще не принято.

В 2017 году в эксперименте Минздрава примут участие лишь несколько компаний – производители лекарств для лечения рака крови, гемофилии, муковисцидоза и других редких заболеваний и компании, решившие добровольно испытать новую систему, пишет «Комменсант». В дальнейшем спецмаркировка станет обязательной для всех лекарств. Относительно длительные сроки эксперимента введены, чтобы избежать сбоев на фармацевтическом рынке, наподобие тех, что сотрясали рынок алкогольной продукции при внедрении ЕГАИС десятилетие назад. Требования к кодированию и порядок работы информационной системы Минздрав утвердит методическими рекомендациями.

Ответственным за внедрение маркировки лекарственных препаратов выступает Министерство здравоохранения, оператором системы маркировки – ФНС. Кто именно станет разработчиком программного обеспечения, определит конкурс. В издании «Версии» предположили, что им станет ФГУП «Центринформ», которое уже осуществляет проект по маркировке шуб и шапок.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 30.01.17

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