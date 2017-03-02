Forbes определил новых «королей госзаказа» / Друг Путина Аркадий Ротенберг лишился первого места

Публикации за 02.03.17

По итогам 2016 года первое место в рейтинге журнала Forbes «Короли госзаказа» заняли владельцы уфимского НИПИ НГ «Петон» с подрядами от «Газпрома» на 176 млрд рублей. Экс-лидер списка Аркадий Ротенберг, который считается близким другом президента РФ Владимира Путина, откатился на седьмую строчку.

Как отмечает издание, примерно раз в два-три года кто-нибудь из высокопоставленных работников Федеральной антимонопольной службы заявляет, что обнаружены «раковые опухоли» российской экономики. Всякий раз ими оказываются картельные сговоры в системе госзаказа, которые уходят без тендеров малоизвестным компаниям. «Подавляющее большинство крупных заказов государственные учреждения и госкомпании в 2016 году раздали даже без имитации конкурентной борьбы», – отмечает Forbes.

В итоге первое место заняла НИПИ НГ «Петон», подконтрольная Игорю Мнушкину, Олегу Полякову и Владимиру Зайцеву. Эта компания получила подряды от «Газпрома» и его структур на общую сумму 176 млрд рублей.

Как отмечает Forbes, в 2016 году компания с выручкой около 2 млрд рублей поставила рекорд, получив сразу два крупных заказа без конкурса: на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области (126,75 млрд рублей) и на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале (47,7 млрд рублей).

Лидер прошлогоднего рейтинга Аркадий Ротенберг по итогам 2016 года занял седьмое место с госконтрактами на сумму 96,9 млрд рублей. Как отмечает издание, в 2015 году он возглавил список «королей госзаказа» с впечатляющей суммой 555,55 млрд рублей. В 2016-м сумма подрядов, полученных принадлежащей ему компанией «Стройгазмонтаж», оказалась несколько скромнее. «Газпром» и его структуры – по-прежнему основные заказчики. Самый крупный контракт – строительство нескольких участков второй ветки газопровода «Ухта – Торжок – 2» за 39,8 млрд рублей. По этой ветке газ будет поступать в трубопровод «Северный поток – 2».

На втором месте в рейтинге 2016 года оказалось ЗАО ВАД – один из крупнейших подрядчиков Северо-Западного федерального округа. В числе проектов компании – строительство федеральных трасс в обход Калининграда в преддверии чемпионата мира по футболу, строительство транспортных развязок в Ленинградской области и Карелии. В 2016 году компания, подконтрольная Валерию Абрамову и Виктору Перевалову, получила один из крупнейших подрядов в своей истории от правительства Крыма – возведение трассы «Таврида» с выходом на Керченский мост за 128 млрд рублей. А общая сумма госконтрактов составила 163,2 млрд рублей.

Замыкают тройку лидеров «королей госзакказа» владельцы «Стройтранснефтегаза», которую часто связывают с другом президента РФ Геннадием Тимченко, но у него лишь 31,5%, а основные владельцы неизвестны. Эта фирма получила подряды от «Газпрома» и его структур на сумму 153,3 млрд рублей.

Господряды на 147,1 млрд рублей получили владельцы «Нефтетранссервиса» Вячеслав Аминов, Вадим Аминов и Алексей Лихтенфельд. По данным Forbes, в 2016 году компания без конкурса подписала несколько контрактов с «Роснефтью» на перевозку экспортных и внутрироссийских нефтеналивных грузов, самый крупный из которых – на 119,4 млрд рублей.

На пятом месте Геннадий Тимченко, владеющего 31,5% в «Стройтранснефтегазе», 80% в «Трансойле» и 80% в «Стройтрансгазе». АО «Стройтрансгаз» в 2016 году получило значительно меньше подрядов, чем обычно, – по подсчетам Forbes, всего на 15 млрд рублей. Зато железнодорожный оператор «Трансойл» подписал три долгосрочных контракта с «Роснефтью» на оказание транспортно-экспедиторских услуг.

Всего в рейтинге 20 позиций. В числе «королей» фигурируют такие имена, как Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, получающие заказы от правительства Москвы, Владимир Лисин и его «Первая грузовая компания», Вадим Якунин и его «Протек», занимающийся занимается производством, дистрибуцией и продажей лекарств. Также в рейтинг попал «Стройгазконсалтинг», который на 38,5% принадлежит Илье Шербовичу и сын Аркадия Ротенберга Игорь с подконтрольными ему компаниями – «Газпром бурение» и «ТЭК Мосэнерго».

Как отмечает журнал, рейтинг был составлен с помощью базы данных «Контур. Закупки» на основе анализа тендеров на сумму свыше 1 млрд рублей. Из получившегося списка были исключены компании, принадлежащие государству. С помощью баз данных «Контур. Фокус» и сайта zakupki.gov.ru также был проведен анализ всех подрядов частных компаний. С помощью открытых данных и базы «Контур. Фокус», были определены владельцы компаний-господрядчиков, а также получали ли госконтракты другие структуры, принадлежащие героям из списка. После этого был проведен расчет, на какую долю в сумме госконтрактов может претендовать участник рейтинга, исходя из эффективной доли в компании-подрядчике.

Москва, Анастасия Смирнова

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