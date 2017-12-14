Путин-каскадер: СМИ рассказали о съемках президента в кино

В 1970-х годах Владимир Путин принял участие в съемках трех фильмов киностудии «Ленфильм» в качестве каскадера. Вместе с будущим главой государства в кино снимались его друзья – Аркадий Ротенберг и Василий Шестаков. Об этом рассказали телеканалу «Дождь» коллеги Путина по съемочной площадке.

Путин попал в кино благодаря спорту. В 1950-е «Ленфильм» консультировал по трюковым съемкам Александр Массарский – тренер Анатолия Рахлина, который затем стал тренером будущего президента. Путин ходил в секцию вместе с Ротенбергом, там они и сдружились, вместе участвовали в соревнованиях и стали мастерами спорта.

В то время на киностудии не было полноценной команды каскадеров, потому к съемкам привлекали спортсменов. Так Ротенберг получил второстепенную роль в фильме «Ижорский батальон», в этой же картине принимал участие другой знакомый президента – экс-депутат Госдумы, глава Международной федерации самбо Василий Шестаков.

По словам Шестакова, Путин был задействован в съемках эпопеи «Блокада» и «Ижорский батальон», а также еще одном фильме, название которого он не смог вспомнить. «Нам было все равно кого играть, – отметил Шестаков. – Нам за это деньги очень хорошие платили по тем временам. Мы студенты были, а могли пойти в ресторан «Кавказский», например. Если уж там у меня зарплата инженера была 110 рублей, то когда шли съемки, я в день получал 75 рублей. То есть это такие были приличные деньги».

Кроме того, факт съемок Путина в кино подтвердил бывший борец Николай Ващилин. Он тоже тренировался под наставничеством Рахлина, а затем стал постановщиком трюков на «Ленфильме».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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