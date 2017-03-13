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Экономика

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Публикации за 13.03.17

Минфин хочет контролировать оборот табака через ЕГАИС
Фото imarcgroup.com

Минфин хочет контролировать оборот табака через ЕГАИС

Глава Минфина Антон Силуанов объявил, что оборот табачных изделий будет контролироваться через систему ЕГАИС.

Он отметил, что на алкогольном рынке работает система контроля ЕГАИС. «И табак предлагается нам включить в систему ЕГАИС. Мы ставим задачу по унификации систем прослеживаемости», – цитирует ПРАЙМ выступление министра на «Неделе российского бизнеса», организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Это позволит обелить рынок и увеличить налоговые поступления в бюджет, пояснил он. Введение электронной маркировки меховых изделий в пять-семь раз увеличило легальгный оборот в этом секторе за счет «серого» импорта и производства, объявил министр. Это воодушевило фискалов и представителей Минфина: «Мы дальше будем развивать системы прослеживаемости товаров, уверены, что это будет приводить и к увеличению легального оборота, и увеличению налоговой базы», заключил Силуанов.

Включение оборота табака в систему ЕГАИС – часть глобального проекта, анонсированного на днях вице-премьером Александром Хлопониным. Он объявил о планах создать агентство, которое объединит функции контроля по борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией на табачном и алкогольном рынках. Предположительно, новый контролирующий орган будет создан на базе Росалкогольрегулирования. возможность контроля алкогольного и табачного рынка одним ведомством позволит объединить борьбу с нелегальной продукцией на обоих рынках при помощи ЕГАИС. Президент РФ Владимир Путин уже поддержал эту идею.

Кроме табака и алкоголя особым образом буджет регулироваться оборот лекарств. Напомним, в конце января был начал эксперимент по внедрению «лекарственного ЕГАИС» – системе маркировки всех выпускаемых лекарств. Данные производителей и участников рынка будут аккумулироваться в «Национальном фармреестре», разрабатываемом компанией главы СМП Банка Артемом Оболенским. Основными акционерами данного банка являются Аркадий и Борис Ротенберги. Они же, считается, стоят и за созданием системы взимания платы с большегрузов «Платон». Для государства стоимость внедрения спецмаркировки лекарств составит около 14 миллиардов рублей. Система предназначена для того чтобы госорганы могли отследить путь препаратов от производителя к потребителю, а покупатели получили возможность отличить подделки и контрафакт от оригинальных лекарств. Маркировка лекарств является частью реализации концепции, которую специалисты Росздравнадзора разработали еще в 2015 году по поручению президента РФ. Эксперимент затронет около ста тысяч медучреждений, 250 тысяч аптек и около тысячи производителей. В год в стране выпускается около шести миллиардов упаковок лекарств.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 13.03.17

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