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Публикации за 19.05.17

СКР провел обыски в офисе О1 Properties

СКР провел обыски в офисе О1 Properties

Сегодня в головном офисе компании О1 Properties, занимающейся офисной недвижимостью, прошли обыски по уголовному делу о причинении ущерба спортивному обществу «Динамо». Об этом сообщил источник РБК в Следственном комитете.

«Это та же история, что и вчера, все очень похоже», – прокомментировал изданию ситуацию председатель правления O1 Properties Дмитрий Минц, отвечая на вопрос, связаны ли обыски в O1 Properties с контрактом на строительство «Олимпия Парка» и ранее прошедшими следственными действиями в девелоперской компании ПИК, передает RSN.

Как сообщалось, еакануне обыски проходили в центральном офисе ПИК. Представитель девелопера не исключал, что они могли быть связаны с контрактом между компанией «Водный стадион Спорт Инвест», одним из бенефициаров которой ранее был основной акционер ПИК Сергей Гордеев, и спортивным обществом «Динамо».

«Водный стадион Спорт Инвест» был заказчиком строительства спортивного комплекса в бизнес-центре «Олимпия Парк» на территории бывшего водного стадиона «Динамо». В 2010 году Horus Capital, принадлежавшая Сергею Гордееву, продала этот бизнес-центр компании O1 Properties Бориса Минца, которая достроила объект.

Уголовное дело по факту причинения ущерба московскому городскому отделению всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» было возбуждено 11 февраля по ч. 2 ст. 201, отмечает РБК. О каком конкретно проекте идет речь, осталось до конца неясным.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.05.17

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