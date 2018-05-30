Следователи заинтересовались компанией сбежавшего из России Бориса Минца

Следственный комитет России проводит доследственную проверку в отношении «О1 груп финанс», SPV-компании О1 Group Бориса Минца. Поводом для проведения проверочных мероприятий послужило заявление председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова, пишут «Ведомости» со ссылкой источники.

Один из собеседников издания сообщил, что речь, вероятно, идет об эпизоде с появлением на балансе «ФК Открытие» облигаций «О1 груп финанс», которые компания разместила в августе прошлого года. Полученные от размещения деньги были направлены на погашение кредитов.

«ФК Открытие» уже обращался в суд с требованием признать недействительными ряд сделок между ним и структурами О1. Истец утверждал, что из-за согласованных действий ответчиков банк потерял более 30 млрд рублей обеспечения: на балансе банка вместо кредитов с залогами появились необеспеченные бонды «О1 груп финанс». Компания не смогла выкупить бумаги, по ним был объявлен дефолт.

24 мая в интервью Business FM Задорнов отмечал, что «Открытие» не рассчитывает вернуть 100% долга, однако надеется на возврат хотя бы части средств на баланс.

В ходе доследственной проверки следователи должны установить, есть ли в действиях «О1 груп финанс» признаки преступления. Если их найдут, то будет возбуждено уголовное дело, в противном случае выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что Борис Минц вместе с семьей уехал в Великобританию. Отъезд бизнесмена связывают с напряженной ситуацией, сложившейся в его компании. Минц не смог договориться с банками о реструктуризации долгов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.18

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