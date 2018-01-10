Российские миллионеры готовят «запасной аэродром» на Мальте

Десятки бизнесменов из России за последние три года стали гражданами Мальты. Получить гражданство этого государства несложно – нужно лишь иметь около миллиона долларов. При этом Мальта входит в Евросоюз, а ее гражданам открыт безвизовый въезд во многие страны.

Список людей, которые стали мальтийцами, опубликован на сайте правительства Мальты. В перечень входят 730 человек с «типичными для России именами, фамилиями и отчествами», передает РБК. Среди них так же есть те, чьи имена полностью совпадают с именами российских предпринимателей.

Так, например, гражданство мальты получил полный тезка основателя и совладельца «Яндекса» Аркадия Воложа, владельца инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Бориса Минца и совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса. Кроме того, в списке есть имя совладельца Beluga Group Александра Мечетина и одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова.

Некоторые бизнесмены действительно подтвердили, что получили гражданство Мальты. Дело в том, что наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме. В то же время предприниматели продолжают оставаться гражданами России.

Правительство Мальты запустило программу «Гражданство в обмен на инвестиции» в конце 2013 года. Для того, чтобы стать мальтийцем, необходимо около 880 тысяч евро. Для начала нужно заплатить пожертвование в размере 650 тысяч евро, затем купить или арендовать недвижимость в стране, а также вложиться в мальтийские облигации.

Валлетта, Служба информации РИА «Новый День»

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