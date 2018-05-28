«Ситуация напряженная»: Борис Минц с семьей покинул Россию

Российский миллиардер, владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей уехал в Великобританию. Отъезд бизнесмена связывают с напряженной ситуацией, сложившейся в его компании. Минц не смог договориться с банками о реструктуризации долгов.

Об отъезде одного из богатейших людей России (Минц занимает 72 место в списке Forbes, его состояние журнал оценивает в 1,3 млрд долларов) сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Они утверждают, что сыновья бизнесмена и их семьи также уехали в Лондон. «Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать»,– сообщил один из собеседников издания.

Основной актив Минца – O1 Properties, в котором O1 Group принадлежит 71%, может перейти кипрской компании. Сумма сделки не называется, однако переговоры сейчас идут, вероятно, соглашение будет подписано в период от двух недель до нескольких месяцев. Рыночная стоимость компании оценивается в 4,23 млрд долларов, если учесть долги, то остается 867,4 долларов. В результате доля Минца стоит около 616 млн долларов, возможно, что она будет также передана в обмен на погашение долгов.

Ранее стало известно, что бизнесмен может продать и НПФ «Будущее». Так убытки НПФ, вложившегося в санируемый банк «Открытие», составили 2,7 млрд рублей.

В деловых кругах говорят, что Минцу не удалось договориться с банками о реструктуризации кредитов. Это уже стало причиной дефолта по облигациям в связанных с Минцем компаниях, например, «Прайм финанс» и «О1 груп финанс».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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