Шоколадный президент Украины испугался российских конфет

Публикации за 20.05.17

Украинские власти решили защитить свою страну и бизнес президента Украины Петра Порошенко, сделавшего свое состояние, в том числе, на сладостях под маркой Roshen, от тлетворного влияния российского шоколада. Шоколадная продукция из РФ теперь будут облагаться высокими пошлинами, что фактически сделает невозможной ее поставку на Украину.

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины сообщила о применении антидемпинговых мер в отношении шоколадных изделий и другой продукции, содержащей какао, из России. Ставка пошлины после вступления в силу этого решения через 30 дней составит 31,33% сроком на пять лет, говорится в опубликованном в газете «Урядовый курьер» решении комиссии.

Сообщается, что решение было принято после рассмотрения материалов Министерства экономического развития и торговли Украины, которое пришло к выводу, что нанесен «существенный вред национальному производителю».

В частности, в 2013-2015 годы на Украине сократились объемы производства (на 7,63%), уменьшились объемы продаж (на 20, 85%), произошло значительное ухудшение финансовых результатов производителей (на 63,36%) наряду со снижением рентабельности реализации продукции на внутреннем рынке (на 26,42%) и ростом остатков на складах (на 23,77%).

Напомним, нынешний президент Украины до последнего времени являлся владельцем кондитерского концерна Roshen. Год назад после публикации так называемого «панамского досье» выяснилось, что Порошенко так и не продал свой шоколадный бизнес, в чем он не преминул обвинить Россию.

«Моя компания и моя страна находятся в состоянии войны, и покупателей не нашлось», – заявил он, пояснив таким образом, почему до сих пор не выполнил предвыборное обещание и не продал Roshen, однак из фабрик которого продолжает работать в России – в Липецкой области.

Осенью прошлого года российское подразделение концерна заявляло, что Порошенко передал свою долю в независимый траст. При этом формальный руководитель шоколадной корпорации Вячеслав Москалевский обвинил президента РФ в том, что тот якобы держит липецкую фабрику в заложниках.

20 января 2017 года корпорация Rоshen сообщила, что останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. В официальном комментарии отмечалось, что такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года. В Roshen отмечали, что арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом РФ в рамках уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

Киев – Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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