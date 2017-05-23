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Публикации за 23.05.17

Клиенты «Мегафона» получат за сбои в голосовой связи бесплатные минуты или интернет

Клиенты «Мегафона» получат за сбои в голосовой связи бесплатные минуты или интернет

Жители Москвы, Поволжья и Центрального региона получат бесплатные услуги в качестве компенсации за сбои в предоставлении голосовой связи, которые наблюдали абоненты вечером 19 мая.

Трудности затронули абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и ряда других городов. На предоставление услуг повлиял технический сбой в программном обеспечении, обсуживающем ряд субъектов РФ, – сообщили NDNews.ru в пресс-службе компании «Мегафон». К ночи 19 мая были проведены восстановительные работы и ликвидированы последствия ошибки.

«Это первая авария такого масштаба в истории компании, и оператор уже принимает все необходимые меры, чтобы она осталась последней», – уточнили в «Мегафоне».

Пострадавшим клиентам будет отправлено SMS-сообщение с инструкцией по выбору компенсации. Компания предлагает следующие варианты бонуса: 50 минут голосовой связи и 1 Гб трафика, 2 Гб интернета, бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «Мегафон.ТВ».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.05.17

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