Сеть «Мегафона» вновь поразил масштабный сбой На проблемы со связью жалуются москвичи и жители Поволжья

В сети одного из крупнейших в России операторов связи – «Мегафона» вновь произошел сбой.

На проблемы со связью жалуются абоненты компании в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Твери, Саратове, Самаре, Волгоградской области и ряде других регионах. Об этом сообщают пользователи в комментариях на сайте «Каждыйсбой.ру» и в соцсетях. Клиенты «Мегафона» жалуются на невозможность совершать звонки:

«Нижний Новгород, нет регистрации сети! Что опять??»;

«Тверь связи нет!»;

«Москва Северный административный округ связи нет – нет сети»;

«Москва, Смоленка, голосовой связи нет, интернет работает»;

«Одинцово примерно два часа без связи»;

«Волгоградская область – связи нет!»;

«Самара-связь с 16.00 и до сих пор отсутствует»;

«Пенза не работает».

«Доча в Мегафоне работает. Написала – полетела какая-то важная железка, ближайшие часа 2 со связью будет.. как бы это помягче написать.. ну, вы поняли!», – пишет одна из пользвательниц.

В «Мегафоне» подтвердили, что сейчас в Москве и ряде других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Технические специалисты компании проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы, передают «Ведомости» со ссылкой на сообщение оператора.

Позже в официальном твиттере оператора появилось сообщение c извинениями абонентам за «временные сложности с голосом». В компании отметили, что интернет продолжает работать, тогда как «успешность дозвона снизилась на 20-30%».

Напомним, 19 мая сеть «Мегафона» пережила крупнейший сбой за всю свою историю. Несколько часов без связи оставались абоненты в Москве, Подмосковье и Поволжском регионе. Проблемы, в частности, ощутили абоненты в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах. Оператор объяснил неполадки ошибкой в программном обеспечении Hewlett-Packard, установленного на системы обработки данных компании. На следующий день гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков извинился перед абонентами и пообещал абонентам компенсацию. Позже компания предложила следующие варианты бонуса: 50 минут голосовой связи и 1 Гб трафика, 2 Гб интернета, бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «Мегафон.ТВ».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 13.06.17

В центре Нижнего Новгорода внедорожник утонул в луже. / Сургутянин открыл в тюрьме на Бали собственный ресторан. / Жуть в Подмосковье: женщина накормила свиней головой своего знакомого. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»