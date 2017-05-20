«Мегафон» и Yota обещают компенсации за масштабный сбой связи

Мобильный оператор «Мегафон» и его дочерняя структура Yota обещают компенсации абонентам за масштабный сбой, который произошел накануне днем и был полностью устранен только сегодня. Об этом говорится в официальных сообщениях компаний.
Генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков в своем заявлении заверил, что «минувшей ночью и утром мы провели необходимые работы по восстановлению полноценной работы сети и окончательной ликвидации последствий ошибки программного обеспечения».
«Сейчас сеть работает стабильно и в Москве, и в других регионах, где вчера были проблемы с голосовой связью. Абоненты пользуются всеми услугами в обычном режиме», – сообщил он и добавил, что «тем абонентам, кого затронула авария, мы предоставим компенсацию; о деталях сообщим дополнительно в начале рабочей недели».
Мобильный оператор Yota выплатит компенсации в размере до 20 млн рублей абонентам, которые пострадали от сбоя сети «Мегафона», говорится в сообщении оператора, которое цитирует «Интерфакс».
«Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 млн рублей клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом», – прокомментировал ситуацию генеральный директор Yota Владимир Добрынин, процитированный в сообщении.
Как уточняется, в качестве компенсации Yota предоставит пользователям скидку на следующий расчетный период. Для ее получения клиентам мобильного оператора нужно обратиться в службу поддержки.
Напомним, накануне около полудня по московском времени появились сообщения о сбое в сети «Мегафона». Авария оказалась крупнейшей в ее истории. Голосовой связи и возможности отправки и получения текстовых сообщений лишились абоненты в Москве, Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионах.
В компании не раскрыли количество абонентов, пострадавших из-за аварии на сетях. Однако известно, что «Мегафон» – второй по количеству абонентов сотовый оператор в России. На конец 2016 года он обслуживал 75,6 млн клиентов.
В ходе восстановительных работ выяснилось, что неполадки возникли из-за ошибки в программном обеспечении Hewlett-Packard, установленного на системы обработки данных компании.
Как отметил в своем обращении к клиентам компании директор по связям с общественностью «Мегафона» Петр Лидов, проблема возникла из-за ошибки софта. «Сбой привел к тому, что возникает пиковая нагрузка на систему, в результате система не выдерживает. В настоящее время разработчики этого программного обеспечения и владельцы оборудования – компания Hewlett-Packard занимается созданием системного решения (проблемы)», – сказал Лидов.
Москва, Светлана Антонова
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