Глухой телефон: «Мегафон» назвал причины крупнейшей аварии в своей истории

Публикации за 20.05.17

Один из крупнейших в России операторов мобильной связи – «Мегафон» пережил самую крупную аварию в своей истории. Накануне в течения дня перебои с голосовой связью и sms ощутили жители Москвы и ряда крупных городов Поволжья, которые также пользуются услугами оператора Yota. На устранение неполадок потребовалось порядка десяти часов.

Сообщения о сбое появились около 12:00 мск, тогда в компании сообщили, что временные сложности наблюдаются только с голосовой связью. Проблемы ощутили абоненты в Москве, Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионах. Около 21:00 по московскому времени Yota сообщила, что «последствия аварии практически полностью ликвидированы во всех регионах, которые пострадали от сбоя». Примерно в это же время появились сообщения о восстановлении связи «Мегафона».

В компании не раскрыли количество абонентов, пострадавших из-за аварии на сетях. Однако известно, что «Мегафон» – второй по количеству абонентов сотовый оператор в России. На конец 2016 года он обслуживал 75,6 млн клиентов.

В ходе восстановительных работ выяснилось, что неполадки возникли из-за ошибки в программном обеспечении Hewlett-Packard, установленного на системы обработки данных компании.

Как отметил в своем обращении к клиентам компании директор по связям с общественностью «Мегафона» Петр Лидов, проблема возникла из-за ошибки софта. «Сбой привел к тому, что возникает пиковая нагрузка на систему, в результате система не выдерживает. В настоящее время разработчики этого программного обеспечения и владельцы оборудования – компания Hewlett-Packard занимается созданием системного решения (проблемы)», – сказал Лидов.

Несколько источников на рынке связи, слова которых приводит газета «Коммерсантъ», связывают перебои в сети «Мегафон» с отказом в базах UDR (User Data Repository), обеспечивающих работоспособность голосовых и пакетных услуг оператора. Платформа UDR является функциональным элементом в сетях связи, который осуществляет хранение данных пользователей, включая номера сим-карт, информацию о сервисах, доступных абоненту, параметрах качества обслуживания и т. д. По словам одного из собеседников «Ъ», база UDR «Мегафона» расположена в Москве, а резервный ЦОД – в Самаре, и они обслуживают несколько регионов. В «Мегафоне» отказались комментировать эту версию, но и не опровергли ее.

Как пояснил «Ъ» один из технических экспертов, в случае отказа в доступе к базе UDR базовая станция не может идентифицировать абонента и зарегистрировать его в сети. «В случае такой проблемы абонентам приходят сообщения о том, что они не зарегистрированы в сети»,– добавил он. Такие сообщения появлялись на экранах телефона при попытке абонента «Мегафона» дозвониться на номера «большой тройки».

Сложности со связью «Мегафона» коснулись и бизнеса, в частности, онлайн-сервисов заказа такси. По данным RNS, в «Яндекс.Такси» временно отменили минимальную оплату поездки. О проблемах с СМС-информированием порталу «Банки.ру» заявили в Сбербанке. Клиенты, которые не получали СМС-сообщения о трансакциях по счету банковской карты, к примеру, могли пропустить какие-то подозрительные операции, особенно если они находились в роуминге.

Москва, Светлана Антонова

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