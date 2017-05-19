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Скандалы и происшествия

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Публикации за 19.05.17

Вслед за клиентами «Мегафона» без связи остались абоненты Yota / О проблемах со связью заявили и в ФАС

Вслед за клиентами «Мегафона» без связи остались абоненты Yota О проблемах со связью заявили и в ФАС

В компании Yota подтвердили наличие проблем со связью. В пресс-службе оператора сообщили, что «часть клиентов в нескольких регионах, в том числе в Москве, испытывают проблемы с использованием мобильной связи».

В компании уже занимаются устранением сбоя: «Технические специалисты проводят восстановительные работы». «В ближайшее время проблема будет полностью решена», – пообещали в Yota в комментарии изданию TJ.

Первоначально о «массовых сложностях» со связью, сообщили в «Мегафоне», но не уточнили причину сбоя. Позднее официальный представитель оператора Юлия Дорохина заявила RNS, что компания не связывает проблемы со связью с хакерской атакой на сети оператора или вирусом. По последним данным, причиной сбоя стала «авария одного из элементов сетевого оборудования», сообщила изданию неназванный представитель оператора.

На перебои со связью также пожаловались клиенты Yota и «Билайна». В официальном твиттере «Билайна» сначала подтвердили наличие «неполадок» и сообщили, что работают над их исправлением. Позднее данное сообщение было удалено, а в офисе оператора сообщили, что массовых проблем не зафиксировано. По данным компании, сбой был только на одной вышке.

Кроме того, на сбой в работе телефонов и интернета пожаловались в Федеральной антимонопольной службе РФ. «Ведутся работы по восстановлению связи», – говорится в сообщении ведомства. В ФАС позже пояснили, что сбой произошел из-за отключения электропитания.

Москва, Светлана Петрова

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