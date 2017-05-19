«Мегафон» сообщил о «массовых сложностях» со связью / «Звонки не проходят, интернет работает через раз», – жалуются абоненты

Публикации за 19.05.17

Мобильный оператор «Мегафон» сообщил, что испытывает массовые проблемы со связью. Сообщение об этом размещено в аккаунте компании в Twitter. О причинах сбоя не сообщается. Позже в компании уточнили, что «в Москве и нескольких городах» зафиксированы «временные сложности с голосом: успешность дозвона снизилась на 30%».

Пользователи в комментариях на сайте «Каждыйсбой.ру» жалуются, что перебои со связью у оператора наблюдаются в Москве, Тульской и Владимирской областях, Рязани, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Уфе, Оренбурге, Казани и ряде других городах и регионах:

«Звонки не проходят, интернет через раз работает»;

«Москва. Нет сети уже на протяжении часа вообще»;

«В Рязани нет связи. при перезагрузке телефона появляется на 5 секунд и опять – только экстренные»;

«В Калуге мертво»;

«В Брянске тоже сбой».

Абоненты отмечают, что при попытке дозвониться слышны короткие гудки или сообщается, что номер недоступен.

«МегаФон» уже заявил, что занимается устранением проблемы.

Некоторые абоненты сообщили также, что не работает связь оператора Yota: «Наблюдаю проблемы со связью Йота. Сложности Мегафона сказываются на Йоте?». Однако в данной компании информацию о сбое официально не подтверждали.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 19.05.17

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