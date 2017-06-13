Дозвонились? «Мегафон» сообщил об устранении сбоя в своей сети Абоненты продолжают жаловаться на отсутствие связи

Компания «Мегафон» сообщила об устранении сбоя в своей сети, в результате которого абоненты в Поволжье и московском регионе испытывали проблемы со связью. «Все услуги работают в нормальном режиме. Приносим извинения», – говорится в официальном сообщении оператора.

Между тем абоненты в комментариях в твиттере «Мегафона» продолжают жаловаться на проблемы со связью на севере и в центре Москвы, Красногорске и Химках.

В то же время компания Yota, которая работает на сетях «Мегафона», подтвердила проблемы с мобильной связью у части клиентов, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе оператора.

«Часть клиентов Yota в нескольких регионах, в том числе в Москве, испытывают проблемы с использованием мобильной связи. Технические специалисты уже проводят восстановительные работы. В ближайшее время проблема будет полностью решена», – сообщили в Yota.

О причинах сбоя пока неизвестно.

Напомним, 19 мая сеть «Мегафона» пережила крупнейший сбой за всю свою историю. Несколько часов без связи оставались абоненты в Москве, Подмосковье и Поволжском регионе. Проблемы, в частности, ощутили абоненты в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах. Оператор объяснил неполадки ошибкой в программном обеспечении Hewlett-Packard, установленного на системы обработки данных компании. На следующий день гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков извинился перед абонентами и пообещал абонентам компенсацию. Позже компания предложила следующие варианты бонуса: 50 минут голосовой связи и 1 Гб трафика, 2 Гб интернета, бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «Мегафон.ТВ».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 13.06.17

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