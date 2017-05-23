«Винзавод» опроверг информацию об обысках

Публикации за 23.05.17

Центра современного искусства «Винзавод» опроверг сообщения об обысках на своей территории. «Ничего подобного не было, не было и нет (обысков)… Все в штатном режиме», – сообщили RNS в администрации Центра.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что на «Винзаводе» изымают документацию, а также исследуют компьютеры. По сообщению агентства, обыски проходят в третьем подъезде, где, в частности, расположена администрация.

Ранее в Москве прошли обыски в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. СК сообщил, что следователи проводят обыски у ряда лиц в рамках дела о хищении бюджетных средств в размере 200 млн рублей, направленных на развитие искусства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.05.17

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