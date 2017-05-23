Московский «Винзавод» подвергся обыскам

Публикации за 23.05.17

В Москве в центре современного искусства «Винзавод» проводятся обыски. Сотрудники правоохранительных органов изымают документацию и исследуют компьютеры и технику, передает «Интерфакс».

Сообщается, что следственные действия ведутся в третьем подъезде «Винзавода», где, в том числе, расположена администрация центра.

Ранее стало известно о проведении обысков в «Гоголь-центре» и в квартире художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Эти следственные действия связаны с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных 200 млн рублей, выделенных некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию искусства.

Связаны ли обыски в «Гоголь-центре» и у Серебренникова со следственными действиями в «Винзаводе», пока не уточняется.

Москва, Светлана Антонова

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