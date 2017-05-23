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Москва

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Публикации за 23.05.17

Силовики пришли с обысками к экс-главе департамента Минкульта РФ

Силовики пришли с обысками к экс-главе департамента Минкульта РФ

Сегодня в Москве правоохранительные органы проводят обыск у бывшего руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Софьи Апфельбаум, которая в сейчас занимает пост директора Российского академического молодежного театра (РАМТ). Об этом сообщил координатор правозащитной организации «Русь Сидящая» Александр Федяров.

По его словам, эти следственные действия связаны с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных 200 млн рублей, выделенных правительством РФ на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках расследования этого дела обыски начались в «Гоголь-центре» и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова, передает «Интерфакс».

По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации «7 студия» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

«В ходе расследования предстоит установить круг лиц, причастных к хищению», – отметили в пресс-служба столичного главка СКР.

Стоит отметить, что сегодня же проводятся обыски в Центре современного искусства «Винзавод».

Москва, Светлана Антонова

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