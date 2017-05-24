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Скандалы и происшествия

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Публикации за 24.05.17

В громком «театральном деле» появились первые задержанные / За решеткой оказались экс-директор и главбух «Седьмой студии»
Юрий Итин, фото: volkovteatr.ru

В громком «театральном деле» появились первые задержанные За решеткой оказались экс-директор и главбух «Седьмой студии»

По делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств, в рамках которого были проведены обыски в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова, задержаны экс-директор автономной некоммерческой организации «7 студия» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева, сообщает Следственный комитет РФ. В настоящее время Юрий Итин руководит Театром им. Федора Волкова в Ярославле.

Задержанным вменяется в вину ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, «неустановленные лица» из числа руководства АНО «7 студия» с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных постановлением правительства России на развитие и популяризацию искусства.

По информации СКР, в настоящее время «проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств». Накануне следователи провели обыски у ряда лиц в различных регионах РФ, в том числе по месту жительства и работы худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Он допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

Кроме Серебренникова следователи допросили в качестве свидетеля директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Она покинула здание Следственного комитета, отказавшись от комментариев.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере было открыто в мае 2015 года управлением по расследованию особо важных дел территориального подразделения Следственного комитета РФ по Москве. Из копии постановления о возбуждении дела, оказавшегося в распоряжении СМИ, следует, что в 2014 году Минкультуры в лице Софьи Апфельбаум подписало с Серебренниковым как с худруком «Седьмой студии» соглашение о предоставлении организации субсидий на поддержку развития и популяризации современного искусства. В соответствии с соглашением, «Седьмая студия» должна была осуществлять постановку экспериментальных спектаклей и концертных программ и своевременно отчитываться о расходах.

Москва, Светлана Петрова

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