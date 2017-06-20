В деле о хищениях в «Седьмой студии» появился новый фигурант СКР подтвердил задержание её экс-генпродюсера Алексея Малобродского

Следственный комитет России подтвердил задержание бывшего директора «Гоголь-центра», экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского в рамках расследования хищения бюджетных средств. Ранее о его задержании сообщили СМИ.

По информации ведомства, «19 июня в качестве подозреваемого задержан бывший генеральный продюсер АНО «Седьмая студия» Алексей Малобродский». В ближайшее время следователи предъявят ему обвинение и попросят суд арестовать задержанного.

По данным СКР, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО «Седьмая студия» в 2011-2014 годах были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. По данному факту возбуждено уголовное дело о ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву следствие обвиняет в хищении 1,286 млн рублей из 66,5 млн рублей, выделенных студии государством на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей. Итин по решению суда отправлен под домашний арест. Своей вины он не признал. Масляева заключена под арест. Она признала свою вину и пошла на сделку со следствием. 23 мая в рамках дела о хищении в «Гоголь-центре» у его худрука Кирилла Серебренникова были проведены обыски. Серебренников был допрошен в качестве свидетеля.

Отметим, Малобродский возглавлял «Гоголь-центр» в 2013-2015 годах и был уволен с формулировкой «за допущенные финансовые нарушения в деятельности учреждения культуры Москвы». Но тогда материалы в правоохранительные органы не направлялись, поскольку в столичном департаменте культуры посчитали, что менеджер просто «доверился не тем людям и подписывал не те бумаги», напоминает «Лента.ру».

Серебренников с 2012 года является художественным руководителем «Гоголь-центра». Это театр, на площадке которого проходят лекции, показы фильмов, музыкальные концерты и спектакли российских и европейских режиссеров.

«Седьмая студия» – труппа, которая была создана Серебренниковым на основе его курса в Школе-студии МХАТ, набранного в 2008 году, является одним из резидентов «Гоголь-центра».

Москва. Июнь 20, Светлана Петрова

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