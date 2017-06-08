Экс-главбух «Седьмой студии» признала свою вину и заключила сделку со следствием Но суд оставил ее под стражей

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нина Масляева, обвиняемая в хищении бюджетных средств, на слушаниях в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на ее арест, заявила, что признала свою вину и пошла на сделку со следствием.

«Я не снимаю своей вины. С самого начала это не было учтено, что я сотрудничала со следствием, подписала досудебное соглашение со следствием», – сказала Масляева (цитата по BBC). Адвокат подсудимой Юрий Зайцев отказался раскрыть журналистам детали сделки, но попросил суд перевести свою подзащитную под домашний арест. По его словам, Масляева не собирается скрываться, а также страдает рядом серьезных заболеваний, в том числе атеросклерозом сосудов головного мозга, ишемической болезнью сердца и артрозом. Адвокат напомнил, что другому фигуранту была избрана более мягкая мера пресечения – домашний арест. Однако обвинение выступило против смягчения меры пресечения для Масляевой. В итоге Мосгорсуд оставил ее под стражей до 19 июля.

Пресненский суд Москвы арестовал Масляеву в конце мая. По данным Следственного комитета, неустановленными лицами из числа руководства АНО «Седьмая студия» в 2011-2014 годах были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Бывшего директора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-бухгалтера Нину Масляеву следствие обвиняет в хищении 1,286 млн рублей из 66,5 млн рублей, выделенных студии государством на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей. Итин по решению суда отправлен под домашний арест. Своей вины он не признал. 23 мая в рамках дела о хищении в «Гоголь-центре» у его худрука Кирилла Серебренникова были проведены обыски. Серебренников был допрошен в качестве свидетеля.

Москва, Светлана Петрова

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