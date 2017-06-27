«Свободу Малобродскому» – театры по всей России выступают против ареста экс-директора «Гоголь-центра» (ВИДЕО)

Театры по всей России присоединяются к акции солидарности в поддержку экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, которого подозревают в растрате бюджетных средств. В соцсетях распространяются видеообращения с требованием признать существование спектакля «Сон в летнюю ночь», которого, по мнению следствия, не существует, и выпустить Малобродского. Также 28 июня во многих театрах перед спектаклями зрителям будут рассказывать об истории с «Гоголь-центром».

Напомним, 19 июня был арестован экс-директор «Гоголь-центра», экс-генпродюсер «Седьмой студии Алексей Малобродский. Его подозревают в растрате бюджетных средств в размере 200 миллионов рублей, выделенных на постановки «Седьмой студии», в частности – на спектакль «Сон в летнюю ночь» 2012 года. 21 июня Пресненский районный суд Москвы санкционировал арест Алексея Малобродского до 19 июля. Прокурор на заседании суда настаивал на том, что спектакль «Сон в летнюю ночь» поставлен не был, а деньги похищены. Также у Малобродского имеется гражданство Израиля и он может скрыться. Защита, в свою очередь, настаивала на мере пресечения, не связанной с помещением в СИЗО, и приводила доводы, что о спектакле «Сон в летнюю ночь» писали многие СМИ, существуют афиши. Более того – спектакль до сих пор идет в театрах. Не заключать Малобродского под стражу просила и Ассоциация театральных критиков. Однако Малобродского взяли под стражу прямо в зале суда.

В соцсетях российское театральное сообщество устроило полномасштабную акцию в поддержку Малобродского. Под хештегами #акциясолидарноститеатров #свободумалобродскому появляются записи театральных деятелей со всей страны. Также театры записывают свои видеообращения с требованием выпустить экс-директора «Гоголь-центра».

В частности, свое видеообращение записали театралы в Екатеринбурге: режиссер Семен Серзин, драматург Ярослава Пулинович, актриса Екатерина Соколова, режиссер Дмитрий Зимин, театральный продюсер Наталья Санникова.

«Сегодня мы играем спектакль «Война, которой не было». Этот спектакль про войну, которая была в Чечне, но многие люди не хотят признавать ее существование. Сегодня мы хотим высказаться в поддержку спектакля, которого не было, и Алексея Малобродского, который находится в СИЗО и обвиняется в растрате средств на постановку «Сон в летнюю ночь». Этот спектакль до сих пор идет в театрах, он был номинирован на фестивале «Золотая маска». Отрицая существование спектакля «Сон в летнюю ночь», власти отрицают существование режиссера, актеров и нас, зрителей. Они говорят, что нас нет. А мы есть. И мы требуем, чтобы все время разбирательства Алексей Малобродский провел в человеческих условиях, а не в тюрьме», – говорится в обращении.

Также накануне свою поддержку Малобродскому выразила Гильдия театральных менеджеров России. На сайте объединения опубликовано обращение к руководству Московского городского суда с просьбой отменить решение об аресте бывшего директора «Гоголь-центра». Обращение подписали члены правления гильдии Анатолий Полянкин (директор «Сатирикона»), Софья Апфельбаум (возглавляет Российской академический молодежный театр), директор саратовского Театра юного зрителя Анатолий Барсуков, директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский и другие.

А худруки московских театров вчера написали письмо на имя главы СУ СК РФ Александра Бастрыкина с требованием освободить Малобродского. Среди подписавшихся – худруки «Ленкома» Марк Захаров, МХТ им. Чехова Олег Табаков, театра им. Ермоловой Олег Меньшиков и многие-многие другие.

Присоединиться к акции может любой человек, связанный с этой сферой. «Мы обращаемся к театрам и театральному сообществу с предложением провести 28 июня акцию солидарности. Мы предлагаем перед спектаклем выйти к публике и сообщить о профессиональной и человеческой поддержке арестованных по делу «7 студии». Участие в этой акции как можно большего числа театров важно не только для сохранения доброго имени наших товарищей, но и для дальнейшей судьбы театрального братства, для репутации всего российского театра, поставленной под сомнение», – говорят инициаторы.

Формат акции – устное обращение руководителей театров, режиссеров или актеров к зрителям перед спектаклем, видеозапись этого обращения с распространением его в социальных сетях и на других интернет-ресурсах или видео-обращение, текст-заявление на интернет-странице театра или персональном сайте. Но стоит быть внимательным и избегать формулировок, выражений и оценок, которые могут быть расценены как давление на следствие и суд. Все записи можно выкладывать под хештегами: #акциясолидарноститеатров #свободумалобродскому #freeMalobrodsky.

Напомним, ранее в рамках дела «Седьмой студии» прошли обыски у режиссера Кирилла Серебренникова и в помещениях «Гоголь-центра». Сам Серебренников был допрошен как свидетель.

Фото NSN.fm

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