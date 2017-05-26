Мединский: «Серебренников всегда был обласкан властью» / Экс-директора «Седьмой студии» отправили под домашний арест

Публикации за 26.05.17

Министерство культуры было в курсе расследования, которое вылилось в обыски в доме у режиссера Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре». Об этом рассказал министр культуры Владимир Мединский. При этом ситуация вокруг «Седьмой студии» и «Гоголь-центра» влечет необходимость серьезного разговора о самих принципах господдержки театральной деятельности, отметил глава ведомства.

По его словам, поддержка министерства по проектам «Седьмая студия» и «Платформа» осуществлялась в соответствии с постановлением правительства после рассмотрения инициативы Серебренникова по проведению междисциплинарного фестиваля современного искусства. «Фестиваль назывался «Платформа», а получателем средств выступала в 2011-2014 годах «Седьмая студия». Деньги на проведение фестиваля выделялись сначала отдельной строкой бюджета, а в 2014-м – в рамках общих правил предоставления субсидий. С 2015 года, после оптимизации бюджета, мы тщательно проанализировали размеры господдержки и содержание мероприятий, и нами было принято решение отказаться от поддержки «Платформы»», – приводит слова Мединского «Газета.ру».

Министр отметил, что творчество Серебренникова ему не импонирует, но «по оценке ряда критиков, руководителей театров, режиссеров, Серебренников – яркая, одаренная личность». «Как зритель я бесконечно далек от эстетики Серебренникова. То, что этот столь неоднозначный творец руководит административно-хозяйственной частью учреждения, всегда вызывало у меня недоумение. Считать Серебренникова гонимым и обиженным не повернется язык даже у самого буйного «либерала». Он всегда был обласкан властью, ему обижаться точно не на что», – заявил Мединский. Министр при этом выразил надежду, что «следствие будет проведено максимально непредвзято и без демонстративной жесткости». «Ибо люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание», – отметил он.

Накануне Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина. Он помещен под домашний арест до 19 июля, передает РБК. Ему запрещается общаться с журналистами и другими лицами на тему расследования этого дела, за исключением адвокатов, а также пользоваться интернетом.

Напомним, Юрия Итина и экс-бухгалтера компании Нину Масляеву подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее на заседании следствие ходатайствовало о заключении Итина и Масляевой под стражу. Они подозреваются в хищении около 200 млн рублей государственных средств. По версии следствия, деньги, выделенные государством «на развитие и популяризацию искусства» были украдены «неустановленными лицами из руководства «Седьмой студии»» в период с 2011 по 2014 год.

Масляева предварительно признала вину для того, чтобы суд не избрал в отношении ее меру пресечения, связанную с помещением под стражу, пояснил адвокат Павел Тепухин. «Она вину признает. А в какой мере, полной или частичной, это будет известно только тогда, когда будет предъявлено обвинение», – пояснил адвокат.

По его словам, Масляева ушла из «Седьмой студии» по собственному желанию в течение финансового года, в ноябре 2014-го. При этом не были составлены акты приема-передачи финансовых документов. «Год финансовый не завершен. Отчетность не предоставлена. Что там делали после нее? Неизвестно. Ее совесть чиста, и поэтому она говорит: «Да, я виновата», – пояснил адвокат.

В ходе судебного заседания Итин отказался признать факт хищения средств, заявив, что не вел никаких переговоров в рамках работы студии, а только выдал доверенность продюсеру компании. Он попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста и пообещал сотрудничать со следствием. Также со следствием пообещала сотрудничать и Масляева.

Итин и Масляева были задержаны 24 мая. 23 мая, следователи провели обыски в «Гоголь-центре» и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. После обысков режиссера допросили в Следственном комитете. Он проходит по делу в статусе свидетеля. Кроме того, следователи допросили директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Она покинула здание СКР, отказавшись от комментариев.

Труппа «Седьмая студия» была основана режиссером Кириллом Серебренниковым на основе его курса в Школе-студии МХАТ и является одним из резидентов «Гоголь-центра».

Как писал «Новый День», президент России Владимир Путин в разговоре с актером Евгением Мироновым в Кремле после вручения наград прокомментировал обыски у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова фразой «да дураки».

Москва, Иван Гридин

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