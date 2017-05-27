Суд отправил под арест экс-бухгалтера «Седьмой студии» Серебренникова / Сначала Масляева признала вину, но позже заявила о своей невиновности

Публикации за 27.05.17

Бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии», созданной режиссером Кириллом Серебренниковым, Нине Масляевой предъявлено обвинение в хищении 1,2 млн рублей в рамках дела о хищении 200 млн рублей, выделенных правительством РФ на развитие и популяризацию искусства. Сегодня Пресненский суд Москвы санкционировал ее арест до 19 июля.

Следователь сообщил, что изначально Масляева признавала вину в хищении, но после предъявления обвинения заявила о своей невиновности и отказалась от показаний, передает РИА «Новости». По данным следствия, вина Масляевой подтверждается собранными по делу доказательствами и показаниями свидетелей, в том числе, режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает «Интерфакс». По словам следователя, до предъявления официального обвинения Масляева рассказала, что через фирмы-однодневки «Седьмая студия» вывела более 100 миллионов рублей, но вся «черная бухгалтерия» была уничтожена прошлым летом, передает телеканал «Дождь». Также, рассказывал следователь, в компании была фиктивно трудоустроена ее дочь, которая получала там зарплату.

Ранее суд отправил под домашний арест на срок до 19 июля второго фигуранта дела – бывшего главу «7 студии», директора ярославского театра им. Федора Волкова Юрия Итина. Он не призвал свою вину.

Масляева и Итин подозреваются в одном эпизоде мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ), совершенном в 2014 году. Согласно материалам суда, компания «Седьмая студия» получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму в 66,5 млн рублей. По версии следствия, Масляева и Итин похитили часть выделенных денег – 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Напомним, в рамках уголовного дела о хищении в «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы бюджетных средств в размере около 200 миллионов рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства, были проведены обыски в квартире режиссера Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центре», где он является художественным руководителем. Сам Серебренников проходит свидетелем.

Москва, Светлана Петрова

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