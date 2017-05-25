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Политика

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Публикации за 25.05.17

Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»
Фото: пресс-служба Кремля

Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»

Президент России Владимир Путин в разговоре с актером Евгением Мироновым в Кремле после вручения наград прокомментировал обыски у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова фразой «да дураки». Об этом говорится в репортаже специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова.

Колесников написал, что беседа главы государства и актера состоялась после окончания церемонии. Подойдя к Путину, Миронов «стал говорить с ним жарко и даже громко», говорится в репортаже. «Вы знали? Знали об этом?!» – спросил Миронов. На что президент ответил утвердительно, уточнив, что «узнал вчера». «Зачем? Ну, зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!» – продолжил задавать вопросы актер. «Да дураки», – сказал Путин. Колесников отмечает, что таким образом президент дал понять, что «сам-то, конечно, ни при чем».

Ранее в среду Миронов, получая из рук Путина орден «За заслуги перед Отечеством», передал президенту письмо в поддержку Серебренникова. В видеотрансляции проходившей в Кремле церемонии награждения было видно, что актер передал главе государства письмо, после чего они коротко о чем-то переговорили.

Позднее Миронов сообщил, что во время беседы с главой государства попросил его, чтобы расследование дела Серебренникова велось «справедливо и без экстраординарных мер», передает РБК. Актер также отмечал, что во время беседы у него сложилось впечатление, что президент согласен с тем, что принятые правоохранительными органами меры были «неадекватными».

Москва, Иван Гридин

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