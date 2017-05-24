Миронов заступился за Серебренникова в личном разговоре с Путиным / Актер передал главе государства коллективное письмо деятелей культуры

Публикации за 24.05.17

Художественный руководитель Театра наций, известный актер Евгений Миронов передал президенту РФ Владимиру Путину письмо от деятелей искусства в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, у которого накануне прошли обыски по делу о хищении 200 млн рублей. Это произошло во время награждения артиста орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени на церемонии в Кремле.

Как сообщил «Газете.Ru» сам Миронов, он «посчитал своим долгом проинформировать его о событиях вчерашнего дня».

По словам Миронова, передав письмо, он попросил главу государства обратить внимание на это дело и дать поручение соответствующим органам провести объективное расследование, «справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям, которые готовы честно и открыто сотрудничать со следствием».

Стоит отметить, что ранее сегодня генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что написал письмо президенту РФ, в котором выразил свое отношение к ситуации вокруг «Гоголь-центра».

«Речь идет о расследовании. Я очень надеюсь, что оно будет объективным в рамках закона и c предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации», – отметил он, передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», уральские театральные деятели и люди искусства также высказали слова поддержки Кириллу Серебренникову, в квартире которого в Москве вчера прошли обыски. По мнению некоторых опрошенных NDNews.ru, это дело заказное и вряд ли связано с растратой бюджетных средств.

Как сообщал Следственный комитет, обыски у Серебренникова связаны с уголовным делом в отношении пока неустановленных лиц из числа руководства автономной некоммерческой организации «7 студия» по факту хищения с 2011 по 2014 годы около 200 млн бюджетных рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

Серебренников с 2012 года является художественным руководителем «Гоголь-центра». Это театр, на площадке которого проходят лекции, показы фильмов, музыкальные концерты и спектакли российских и европейских режиссеров.

«Седьмая студия» – труппа, которая была создана Серебренниковым на основе его курса в Школе-студии МХАТ, набранного в 2008 году, является одним из резидентов «Гоголь-центра».

Из оказавшейся в распоряжении РБК копии постановления, подписанной следователем Игорем Федутиновым, следует, что дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в мае 2015 года управлением по расследованию особо важных дел территориального подразделения Следственного комитета Москвы.

В документе отмечается, что в 2014 году Министерство культуры в лице Софьи Апфельбаум, ныне занимающей пост директора Российского академического молодежного театра (РАМТ), подписало с Серебренниковым как с худруком «Седьмой студии» соглашение о предоставлении организации субсидий на поддержку развития и популяризации современного искусства. В соответствии с соглашением, «Седьмая студия» должна была осуществлять постановку экспериментальных спектаклей и концертных программ и своевременно отчитываться о расходах.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.05.17

Песни восточных славян эпохи идиократии. Авторская колонка Ивана Никашина. / Детского омбудсмена обвинили в «соглашательской проювенальной позиции». В Москве прошел пикет против Кузнецовой и финских антисемейных технологий. / В московском регионе объявлено штормовое предупреждение. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»