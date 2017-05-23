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Публикации за 23.05.17

Известные артисты театра и кино выступили в защиту режиссера Серебренникова

Известные артисты театра и кино выступили в защиту режиссера Серебренникова

Известные актеры театра и кино подготовили обращение в поддержку режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, у которого сегодня днем прошли обыски в квартире и театре в рамках уголоного дела о хищении бюджетных 200 млн рублей, выделенных на развитие искусства.

«Мы все знаем его, как честного, порядочного и открытого человека. Работа театра была прервана обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся на объективное и справедливое следствие, которое не нарушит творческой деятельности театра», – прочитала обращение Чулпан Хаматова у «Гоголь-центра», передает РБК.

Артистка добавила, что актерское сообщество «восхищено решением коллег из «Гоголь-центра», которые не намерены отменять спектакли».

Сообщается, что ее поддержали актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, а также актрисы Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова, Ксения Раппопорт и другие.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.05.17

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