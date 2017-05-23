NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

Публикации за 23.05.17

СКР объяснил обыски в «Гоголь-центре» и у режиссера Серебренникова / Похищено 200 млн бюджетных рублей на «развитие искусства»

СКР объяснил обыски в «Гоголь-центре» и у режиссера Серебренникова Похищено 200 млн бюджетных рублей на «развитие искусства»

Московский главк Следственного комитета России официально подтвердил проведение обысков в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Как говорится в сообщении ведомства, это связано с уголовным делом факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

В СКР уточнили, что обыски проводятся на основании оперативной информации также у ряда лиц в различных субъектах РФ.

По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации «7 студия» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

«В ходе расследования предстоит установить круг лиц, причастных к хищению», – отметили в пресс-служба столичного главка СКР.

По информации источников СМИ, на данный момент статус Серебренникова в этом расследовании пока не определен. Все будет зависеть от результатов расследования.

Кирилл Серебренников известен неординарными театральными постановками («Человек-подушка», «Метаморфозы», «Отморозки», «Идиоты»), которые вызывали неоднозначную реакцию и проверки на экстремизм, а также кинолентами («Изображая жертву», «Юрьев день», «Измена», «Дневник убийцы», «Ученик»).

Серебренников с 2012 года является художественным руководителем «Гоголь-центра». Это театр, на площадке которого проходят лекции, показы фильмов, музыкальные концерты и спектакли российских и европейских режиссеров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.17

Госдума передумала медлить с собянинской реновацией. / В Подмосковье пропал водитель грузовика, перевозивший ценный груз. / СМИ: В Серпухове произошла попытка рейдерского захвата бумажной фабрики.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter