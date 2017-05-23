СКР объяснил обыски в «Гоголь-центре» и у режиссера Серебренникова / Похищено 200 млн бюджетных рублей на «развитие искусства»

Публикации за 23.05.17

Московский главк Следственного комитета России официально подтвердил проведение обысков в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Как говорится в сообщении ведомства, это связано с уголовным делом факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

В СКР уточнили, что обыски проводятся на основании оперативной информации также у ряда лиц в различных субъектах РФ.

По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации «7 студия» с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

«В ходе расследования предстоит установить круг лиц, причастных к хищению», – отметили в пресс-служба столичного главка СКР.

По информации источников СМИ, на данный момент статус Серебренникова в этом расследовании пока не определен. Все будет зависеть от результатов расследования.

Кирилл Серебренников известен неординарными театральными постановками («Человек-подушка», «Метаморфозы», «Отморозки», «Идиоты»), которые вызывали неоднозначную реакцию и проверки на экстремизм, а также кинолентами («Изображая жертву», «Юрьев день», «Измена», «Дневник убийцы», «Ученик»).

Серебренников с 2012 года является художественным руководителем «Гоголь-центра». Это театр, на площадке которого проходят лекции, показы фильмов, музыкальные концерты и спектакли российских и европейских режиссеров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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