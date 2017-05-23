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Публикации за 23.05.17

СМИ: Режиссер Серебренников заподозрен в растрате

СМИ: Режиссер Серебренников заподозрен в растрате

Обыски у известного режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова связаны с расследованием уголовного дела о махинациях с денежными средствами учреждения, следственные действия проводятся и у других сотрудников театра, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что дело было возбуждено в 2015 году по статье 160 УК РФ (растрата) после выявленных хищений в департаменте культуры Москвы.

По предварительным данным, речь идет о растрате миллионов долларов, а сумма ущерба по эпизоду, связанному с «Гоголь-центром», оценивается в $35 млн.

Стоит отметить, что в настоящее время вход в здание «Гоголь-центра» закрыт, на проходной у служебного входа стоят мужчины в «балаклавах» и темной форме с нашивкой «ФСБ». По их словам, в здании проходят оперативные мероприятия и не сотрудники театра сегодня внутрь не попадут.

«Гоголь-центр» – театр, на площадках которого проходят лекции, показы мировых фильмов, музыкальные концерты и спектакли российских и европейских режиссеров. С 2012 года его худруком является Серебренников, который полностью поменял концепцию учреждения.

Москва, Светлана Антонова

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