К режиссеру Кириллу Серебрянникову пришли с обысками

Публикации за 23.05.17

Сегодня утром у режиссера Кирилла Серебрянникова проходит обыск. Об этом сообщила правозащитница и журналистка Ольга Романова на своей странице в «Фейсбуке».

В связи с чем проводятся следственные действия, не уточняется. Официальные комментарии пока отсутствуют.

Серебрянников известен неординарными театральными постановками («Человек-подушка», «Метаморфозы», «Отморозки», «Идиоты»), которые вызывали неоднозначную реакцию и проверки на экстремизм, а также кинолентами («Изображая жертву», «Юрьев день», «Измена», «Дневник убийцы», «Ученик»).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.05.17

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