К режиссеру Кириллу Серебрянникову пришли с обысками

Сегодня утром у режиссера Кирилла Серебрянникова проходит обыск. Об этом сообщила правозащитница и журналистка Ольга Романова на своей странице в «Фейсбуке».
В связи с чем проводятся следственные действия, не уточняется. Официальные комментарии пока отсутствуют.
Серебрянников известен неординарными театральными постановками («Человек-подушка», «Метаморфозы», «Отморозки», «Идиоты»), которые вызывали неоднозначную реакцию и проверки на экстремизм, а также кинолентами («Изображая жертву», «Юрьев день», «Измена», «Дневник убийцы», «Ученик»).
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 23.05.17
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