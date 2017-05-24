«Кирилл, не бойся, все будет хорошо», – уральские театралы вступились за Кирилла Серебренникова, назвав дело «заказным»

Публикации за 24.05.17

Уральские театральные деятели и люди искусства высказывают слова поддержки Кириллу Серебренникову, в квартире которого в Москве вчера прошли обыски. По мнению некоторых опрошенных NDNews.ru, это дело заказное и вряд ли связано с растратой бюджетных средств. Мы приводим мнения руководителя фестиваля «Реальный театр» Олега Лоевского, руководителя «Коляда-театра» Николая Коляды, режиссера Центра современной драматургии Рината Ташимова, руководителя платформы «В центре» Ельцин-центра Натальи Санниковой и куратора перфоманс-платформы Уральской биеннале Ольги Комлевой.

Напомним, накануне прошли обыски в московском театре «Гоголь-центр» и в квартире его художественного руководителя Кирилла Сербренникова, а также у экс-главы департамента Минкульта РФ Софьи Афельбаум. Следственные действия связаны с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных 200 млн рублей, выделенных правительством РФ на развитие и популяризацию искусства. По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» (одним из руководителей был Серебренников) с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

Серебренников и Афельбаум вчера были допрошены в качестве свидетелей и выпущены на свободу. Сегодня стало известно, что задержаны экс-директор автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева, сообщает Следственный комитет РФ. В настоящее время Юрий Итин руководит Театром им. Федора Волкова в Ярославле. Задержанным вменяется в вину ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). Представители театральной общественности Екатеринбурге возмущены происходящим вокруг «Гоголь-центра» и Кирилла Серебренникова. Большинство уверены: театры – не тот вид деятельности, где можно похищать многомиллионные суммы денег, поскольку большинство площадок еле сводят концы с концами. Если в отношении Серебренникова будут репрессии, уральские режиссеры и драматурги готовы обращаться в вышестоящие инстанции с требованиями их прекратить.

NDNews.ru поговорил с театральными деятелями и приводит их мнения по ситуации.

Основатель фестиваля «Реальный театр», лауреат, член экспертного совета премии «Золотая Маска», театральный критик Олег Лоевский: «Запугивание? Я никуда из России не уеду!»

«Я считаю, что это серьезное испытание для всех инакомыслящих творческих людей. Творческий человек уровня Кирилла Серебренникова не может быть замешан в денежных махинациях, он не ребенок, чтобы с таким связываться. Поэтому то, что происходит, связано с его режиссерской деятельностью, с его высказываниями. Соню Афельбаум я знаю лично, мы много лет с ней работали, и это честнейший человек! Тут тоже не может быть и речи о каком-то хищении денег.

Из этого лично мне становится ясно, что это заказное дело. Власть себя скомпрометировала этими обысками и допросами и должна публично извиниться.

Запугает ли это дело независимые театры и художников? Я не знаю. С одной стороны, нас бьют – а мы крепчаем. С другой стороны, не хочется никому прятаться. Это моя страна, моя родина, почему я должен играть в эти игры? Дайте нам работать. Общество надо объединять, а не разъединять. Одно могу сказать точно: лично я – никуда из России не уеду, что бы ни происходило».

(фото – с сайта)

Режиссер Центра современной драматургии и драматург Ринат Ташимов: «В любом театре можно найти бюрократические ошибки»

«Конечно, у нас в театре вчера было шоковое состояние. Когда новости стали появляться в лентах, мы буквально бегали по театру с криками «Что вообще происходит?». Мы в Екатеринбурге живем немного как в другой республике и обычно всякие политические события в столице и в мире кажутся далекими и невероятными. Но театральный мир – это единая карта, без границ, и подобные новости вызывают потрясения.

Я не могу сказать, что подобное было совсем не ожидаемо. Мы помним что было с «Театром.doc», который всячески теснили. То, что сейчас происходят обыски у Серебренникова – это просто свинство! Серебренников – крутой режиссер. Он давно мог бы взять чемодан и уехать работать в любую страну мира. Но он этого не сделал, работал в России и прославлял театр, поднимал какие-то проблемы. Это должно вызывать уважение и поощрение, а не обыски.

Если заглянуть в любую бухгалтерию любого театра, то всегда найдется к чему придраться. Это бюрократия, с которой не поспоришь. Но зачем Серебренникову воровать? У него приличные гонорары и нет потребности положить какие-то деньги театра себе в карман.

Что касается ЦСД, да, у нас много смелых постановок, как и в «Коляда-театре». Но они не касаются политики. Максимум, что бывает, недовольство зрителей, которые, например, пытались подать в суд за оскорбление хлеба. Но и до Екатеринбурга может докатиться волна. Поэтому важно высказывать свой протест. И я готов подписать обращения в защиту Серебренникова, если такие будут».

Руководитель театральной платформы «В центре» в Ельцин-центре Наталья Санникова: «Мысленно мы с ними»

«Для меня очевидно, что это попытка давления на все театральное сообщество. Но, как я понимаю, эта попытка провалилась, общественное мнение оказалось на стороне Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум. Связать талантливых и честных людей с хищениями не получилось. Театр – это не прибыльный бизнес, это сплошные нервные затраты. Московско-питерское сообщество сегодня собирается к «Гоголь-центру» и мысленно мы с ними. Не могу говорить про все уральское театральное сообщество, каждый решает сам, но люди, с которыми мы обсуждали эту историю, готовы подписать любые петиции и обращения в поддержку Серебренникова».

Худрук «Коляда-театра», режиссер и драматург Николай Коляда: «Кирилл, не боись, все будет хорошо»

«Всё это – чушь. Хотят напугать, вот и всё. Я работал главным редактором в бюджетном учреждении, в журнале «Урал», 11 лет. В первый год работы, не зная механизмов, я выдал перед новым годом сотрудникам премию. Ну, остались деньги – я и выдал. Откуда я знал, что этого нельзя делать? И что? В декабре я выдал премию, а в январе пришла проверка и меня оштрафовали: нельзя так распоряжаться деньгами.

В бюджетных театрах на каждую потраченную копейку – сто проверяющих. Тысяча отчетных бумажек. Предполагаю, что в «Гоголь-центре» что-то было неправильно сделано, но украсть так вот запросто деньги – невозможно. Чушь это всё. Жутко неприятно.

Я знаю Кирилла сто лет, не верю в это во всё. Глупость какая-то. Но уж шуму, конечно, будет столько – только держись. Повод нашелся. Г**но попало в вентилятор. И ведь кто-то из «приближенных источников» сливает и сливает в СМИ информацию. Вывод один: хотя напугать, вот и всё. А что они могут у него дома найти? Миллионы в коробках? Бред какой-то. Кирилл, не боись, всё будет хорошо», – написал Коляда на своей странице в «Фэйсбуке».

Куратор перфоманс-платформы Уральской биеннале современного искусства (работает с разными театральными проектами и формами – прим. NDNews.ru) Ольга Комлева: «Надо поддерживать такие проекты, а не душить»

«У нас в России действительно очень непростая система государственного финансирования, и нереально только на бюджетные средства делать большие крутые проекты. Понятно, что «Гоголь-центр» формировал большую часть бюджета из привлеченных источников финансирования. И это был успешный опыт! Так много за эти 5 лет Серебренников и его команда сделали! И очень обидно, что из-за несовершенства системы, возможно, этому наступит конец, хотя я в это не верю. Но это сейчас задача юристов, как это грамотно всё разрешить. Но в целом – надо поддерживать инициативы и крупные междисциплинарные проекты, а не душить! Тем более, Серебренникову удалось за такой короткий срок представить российский театр на международной арене. А это дорогого стоит! И то, что он внедряет актуальные театральные практики и работает с молодёжью, воспитывает новое поколение, свободное и готовое к риску, это очень важно! Нельзя допустить, чтоб это завершилось!».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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