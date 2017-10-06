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Суд отпустил под домашний арест экс-главбуха «Седьмой студии», давшего показания против Серебренникова

Суд отпустил под домашний арест экс-главбуха «Седьмой студии», давшего показания против Серебренникова

Басманный суд Москвы освободил из следственного изолятора и отправил под домашний арест экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву. В начале июня Масляева, обвиняемая в хищении бюджетных средств, выделенных Минкультуры на реализацию театрального проекта «Платформа», признала свою вину и заключила сделку с правосудием. Кроме того, дала показания против других фигурантов дела, среди которых режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников.

С ходатайством изменить меру пресечения Масляевой на домашний арест ранее сегодня в суд обратилось следствие.

Как сообщал «Новый День», Кирилл Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер организации Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч.4 ст.159 УК РФ). Худрук «Гоголь-центра», Итин и Малобродский свою вину не признают. 23 августа Басманный суд Москвы поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Под домашним арестом находится и Итин, Малобродский помещен в СИЗО.

Обвинения по делу «Седьмой студии» заочно предъявлены Екатерине Вороновой, исполнительному продюсеру спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по данным следствия, должен был быть поставлен в рамках проекта «Платформа». Однако спектакль в итоге на сцене так и не был представлен. На данный момент местонахождение Вороной неизвестно, она объявлена в международный розыск и заочно арестована. По данным СКР, работники «Седьмой студии» по указанию Вороновой пытались уничтожить документацию и черную кассу студии. В то же время защита режиссера заявила, что Воронова уничтожила документальные подтверждения целевого расходования средств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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