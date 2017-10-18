СКР ищет возможных подельников Серебренникова в Минкультуры

Басманный суд Москвы продлил до 19 января 2018 года домашний арест режиссеру и худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и бывшему главному бухгалтеру организации Нине Масляевой и оставил в СИЗО экс-гендиректора «Гоголь-центра», бывшего генерального продюсера студии Алексея Малобродского.

Ранее на суде Серебренников попросил не продлевать ему домашний арест, чтобы закончить постановку балета «Нуреев» в Большом театре и доснять фильм «Лето» о Викторе Цое. По его словам, ему нужно быть на этих площадках, хоть с автоматчиками. Однако суд режиссеру в этом отказал.

В ходе судебного заседания также стало известно, что Следственный комитет ведет проверку деятельности чиновников Министерства культуры РФ в рамках дела «Седьмой студии», которые контролировали выделение студии бюджетных средств. Следователь Александр Лавров заявил, что «необходимо допросить большое количество свидетелей, а также определить и выявить лиц, причастных к преступлению, в том числе из числа должностных лиц Министерства культуры» (цитата по ТАСС). Он уточнил, что в общей сложности нужно допросить не менее 70 свидетелей.

Как сообщал «Новый День», Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч.4 ст.159 УК РФ). Худрук «Гоголь-центра», Итин и Малобродский свою вину не признают. 23 августа Басманный суд Москвы поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Под домашний арест был отправлен и Итин, Малобродского и Масляеву поместили в СИЗО. 6 октября Басманный суд освободил из-под стражи и отправил под домашний арест Масляеву. В начале июня она признала свою вину и заключила сделку с правосудием. Кроме того, дала показания против других фигурантов дела, среди которых режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников.

Обвинения по делу «Седьмой студии» заочно предъявлены Екатерине Вороновой, исполнительному продюсеру спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по данным следствия, должен был быть поставлен в рамках проекта «Платформа». Однако спектакль в итоге на сцене так и не был представлен. На данный момент местонахождение Вороной неизвестно, она объявлена в международный розыск и заочно арестована. По данным СКР, работники «Седьмой студии» по указанию Вороновой пытались уничтожить документацию и черную кассу студии. В то же время защита режиссера заявила, что Воронова уничтожила документальные подтверждения целевого расходования средств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.17

Суд оправдал челябинку, выложившую в Интернет видео измены мужа. / В Верхотурье наказали владелицу овчарки, покусавшей малыша. / Следователи проверяют маршрутку, в которой пострадали пенсионерка и девочка. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»