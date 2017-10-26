В деле Серебренникова появился новый фигурант: задержана директор РАМТ Софья Апфельбаум

СМИ сообщают о задержании по уголовному делу режиссера Кирилла Серебренникова директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум.

Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым «Седьмая студия» Серебренникова получила госконтракт на 214 млн рублей, сообщают «Известия». Отмечается, что Апфельбаум была задержана после допроса в Следственном комитете России.

По версии СКР, Апфельбаум, которая ранее возглавляла Департамент господдержки профессионального искусства и народного творчества Минкультуры РФ, поручила своим подчиненным разработать техническое задание «под конкретного участника» аукциона и в документ был внесен пункт о том, что госконтракт должен иметь авторские права или лицензию на проект «Платформа». В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об ее аресте.

О задержании директора РАМТ также сообщила в своем Facebook глава организации «Русь Сидящая» Ольга Романова.

Напомним, в мае 2017 года следователи провели обыски в квартире Апфельбаум в рамках расследования дела Серебренникова. По окончании следственных действий она сообщила, что проходит по делу как свидетель. Отмечается, что ее статус в ближайшее время, скорее всего, изменится.

Как информировал «Новый День», режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший генеральный продюсер студии Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч.4 ст.159 УК РФ). Худрук «Гоголь-центра», Итин и Малобродский свою вину не признают. 23 августа Басманный суд Москвы поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Под домашний арест был отправлен и Итин, Малобродского и Масляеву поместили в СИЗО. 6 октября Басманный суд освободил из-под стражи и отправил под домашний арест Масляеву. В начале июня она признала свою вину и заключила сделку с правосудием. Кроме того, дала показания против других фигурантов дела, среди которых режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. 18 октября Басманный суд Москвы продлил до 19 января 2018 года домашний арест Серебренникову, Итину и бывшему Масляевой и оставил в СИЗО Малобродского. В ходе судебного заседания стало известно, что СКР ведет проверку деятельности чиновников Министерства культуры РФ в рамках дела «Седьмой студии», которые контролировали выделение студии бюджетных средств.

Обвинения по делу «Седьмой студии» заочно предъявлены Екатерине Вороновой, исполнительному продюсеру спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по данным следствия, должен был быть поставлен в рамках проекта «Платформа». Однако спектакль в итоге на сцене так и не был представлен. На данный момент местонахождение Вороной неизвестно, она объявлена в международный розыск и заочно арестована. По данным СКР, работники «Седьмой студии» по указанию Вороновой пытались уничтожить документацию и черную кассу студии. В то же время защита режиссера заявила, что Воронова уничтожила документальные подтверждения целевого расходования средств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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