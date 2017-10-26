СКР подтвердил задержание директора РАМТ Апфельбаум по делу Серебренникова

Следственный комитет России подтвердил задержание шестого фигуранта дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова – директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум. Ранее она занимала пост директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ.

По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с худруком «Седьмой студии» Кириллом Серебренниковым, в 2011-2014 годах от имени Министерства культуры России подписывала с данной организацией «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн рублей и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн рублей».

В сообщении СКР говорится, что вина Апфельбаум подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами.

В ближайшее время Апфельбаум будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

Как сообщал «Новый День», 18 октября Басманный суд Москвы продлил до 19 января 2018 года домашний арест худруку «Гоголь-центра» и создателю АНО «Седьмая студия» Кириллу Серебренникову, экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и бывшему главному бухгалтеру организации Нине Масляевой и оставил в СИЗО бывшего генерального продюсера студии Алексея Малобродского. Они обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета «Седьмойна культурный проект «Платформа» (ч.4 ст.159 УК РФ). Худрук «Гоголь-центра», Итин и Малобродский свою вину не признают. Масляева признала свою вину и заключила сделку с правосудием. Кроме того, дала показания против других фигурантов дела, среди которых режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. 6 октября Басманный суд освободил ее из-под стражи и отправил под домашний арест.

Обвинения по делу «Седьмой студии» заочно предъявлены Екатерине Вороновой, исполнительному продюсеру спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по данным следствия, должен был быть поставлен в рамках проекта «Платформа». Однако спектакль в итоге на сцене так и не был представлен. Воронова объявлена в международный розыск и заочно арестована. По данным СКР, работники «Седьмой студии» по указанию Вороновой пытались уничтожить документацию и черную кассу студии. В то же время защита режиссера заявила, что Воронова уничтожила документальные подтверждения целевого расходования средств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.10.17

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