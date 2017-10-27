Дело Серебренникова: суд поместил под домашний арест директора РАМТ

Басманный суд Москвы избрал в отношении директора РАМТ Софьи Апфельбаум, задержанной по делу «Седьмой студии», меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ей прогулки. Апфельбаум пробудет под ограничительной мерой как минимум до 26 декабря. Ее адвокат Ирина Поверинова просила освободить свою подзащитную под залог в 1 млн. рублей.

Директор РАМТ, ранее возглавлявшая департамент господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, была задержана накануне после допроса в Следственном комитете. По версии следствия, Апфельбаум «вступив в сговор с художественным руководителем АНО «Седьмая студия» Кириллом Серебренниковым, в 2011-2014 годах от имени Минкультуры подписывала с данной организацией соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн рублей и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий». Этим, полагают в СКР, Апфельбаум способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами 68 млн бюджетных рублей.

Апфельбаум, по словам ее адвоката, свою вину не признает. «Апфельбаум говорила то же самое, что и на допросе в мае, что выполняла распоряжение правительства, и никакой вины не признает», – рассказала Поверинова в комментарии «Коммерсанту». При этом адвокат отметила, что ее подзащитная допускает, что в финансовой документации могли быть какие-либо недочеты, поскольку она не финансист и могла не заметить ошибку.

Стоит отметить, что директор РАМТ стала шестым фигурнатом уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных Минкультуры на на проект «Платформа», направленный на популяризацию современного искусства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.10.17

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